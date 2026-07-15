حضور مسرور بارزانی در مراسم ترحیم امیر پیشین قطر در دوحه

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نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با سفر به دوحه، درگذشت شیخ حمد بن خلیفه ثانی را به امیر، خاندان ثانی و ملت قطر تسلیت گفت.

عصر امروز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در مراسم ترحیم شیخ حمد بن خلیفه ثانی، امیر پیشین قطر که در شهر دوحه برگزار شد، شرکت کرد. نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در این مراسم از سوی شیخ تمیم بن حمد ثانی، امیر قطر مورد استقبال قرار گرفت.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی وبسایت دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی به نمایندگی از خود و دولت اقلیم کوردستان، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به امیر قطر، خاندان ثانی و مردم این کشور ابراز داشت.

مسرور بارزانی در این مراسم، ضمن آرزوی غفران و رحمت الهی برای فقید، برای بازماندگان و خاندان حاکم در قطر صبر و آرامش مسئلت کرد.

در مقابل، شیخ تمیم بن حمد ثانی، امیر قطر، از حضور مسرور بارزانی نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در این مراسم و ابراز همدردی صمیمانه‌ی وی با دولت و ملت قطر قدردانی و تشکر کرد.میر شێخ حەمەد بن خەلیفە ئال سانی، لە بەرەبەیانی یەکشەممە، 12ـی تەممووزی 2026، لە تەمەنی 74 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.

حەمەد بن خەلیفە ئال سانی لە ساڵی 1952 لەدایک بووە و لە ساڵی 1995 دەسەڵاتی گرتە دەست، بە یەکێک لە تەلارسازەکانی قەتەری مۆدێرن دادەنرێت، دوای ئەوەی وڵاتەکەی بە قۆناخێکی گەشەسەندنی خێرای ئابووریدا بردووە.

هەورەها ساڵی 2013 بە ویستی خۆی دەسەڵاتی رادەستی شێخ تەمیم بن حەمەدی کوڕی کرد.