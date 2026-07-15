صدای دو انفجار در آسمان اربیل شنیده شد
ساکنان پایتخت اقلیم کوردستان شامگاه چهارشنبه از شنیده شدن صدای دو انفجار خبر دادند که در بحبوحهی تنشهای راهبردی منطقه به وقوع پیوسته است.
صدای دو انفجار شامگاه چهارشنبه، ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵)، در آسمان شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، شنیده شد. این انفجارها که در فضای شهر طنینانداز شد، به وضوح توسط ساکنان مناطق مختلف اربیل احساس شده است.
این حادثه در شرایطی به وقوع میپیوندد که منطقهی خاورمیانه یکی از حساسترین برهههای تاریخی خود را تجربه میکند. تشدید درگیریها میان ایالات متحده آمریکا و ایران، از جمله آغاز سلسله حملات هوایی واشینگتن و در مقابل، هدف قرار گرفتن مکرر پایگاههای نظامی متعلق به ارتش آمریکا، وضعیت امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار داده و آن را در آستانهی یک رویارویی بزرگ قرار داده است.
تا لحظهی تنظیم این خبر، مقامات رسمی در دولت اقلیم کوردستان و وزارت امور داخلی، دربارهی ماهیت دقیق این انفجارها، منشأ آنها و یا خسارات احتمالی وارده بیانیهای صادر نکردهاند. نیروهای امنیتی در حال بررسی جزئیات این حادثه در آسمان اربیل هستند.