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مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل اعلام کرد حریم هوایی این شهر باز است و فعالیت‌های پروازی بدون توقف و بر اساس برنامه‌ی زمان‌بندی انجام می‌شود.

احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل، شامگاه چهارشنبه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ تیر ۱۴۰۵) در گفت‌وگویی اختصاصی اعلام کرد که حریم هوایی اربیل باز است. وی تأکید کرد که علی‌رغم گزارش‌های منتشرشده، پروازهای این فرودگاه بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در حال انجام است و آسمان این شهر برای ترددهای هوایی کاملاً امن است.

این اظهارات مقام‌های فرودگاهی پس از آن مطرح شد که ساکنان اربیل از شنیده‌شدن صدای دو انفجار شدید در آسمان پایتخت اقلیم کوردستان خبر دادند. با وجود آنکه صدای این انفجارها در بخش‌های وسیعی از شهر احساس شده است، تاکنون مقام‌های امنیتی و وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان درباره‌ی علت دقیق، محل وقوع یا احتمال رهگیری پرتابه‌های هدایت‌شونده و پهپاد، توضیح رسمی ارائه نکرده‌اند. همچنین تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر وقوع خسارات جانی یا مالی احتمالی مخابره نشده است.

بررسی آخرین اطلاعات پروازی فرودگاه بین‌المللی اربیل نشان می‌دهد که پروازهای ورودی و خروجی به مقاصد مختلف از جمله استانبول، بصره و سایر شهرها طبق برنامه‌ی قبلی انجام شده یا در فهرست پروازهای خروجی قرار دارند. سامانه‌ی رسمی فرودگاه وضعیت عملیاتی را در فواصل ۵ دقیقه‌ای به‌روزرسانی می‌کند که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های عادی این مرکز است. با این حال، کارشناسان معتقدند که ممکن است برخی شرکت‌های هواپیمایی به‌طور مستقل و بر اساس پروتکل‌های امنیتی خود، نسبت به تغییر یا لغو برخی مسیرها اقدام کنند.

فرودگاه اربیل طی ماه‌های اخیر بارها تحت تأثیر تنش‌های راهبردی و درگیری‌های منطقه‌ای قرار گرفته است. پیش از این در ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۹ خرداد ۱۴۰۵)، فعالیت‌های این فرودگاه پس از بازگشایی حریم هوایی عراق از سر گرفته شده بود.