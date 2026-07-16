وزیر امور خارجه عراق: مذاکرات بغداد و واشینگتن بر اقتصاد و امنیت متمرکز بود

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد که مذاکرات هیئت عراقی در سفر به واشینگتن با تمرکز بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تقویت امنیت و بررسی آینده روابط بغداد و ایالات متحده انجام شده است.

حمایت سیاسی آمریکا و تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی

فواد حسین گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدارهای انجام‌شده در چارچوب سفر علی‌الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به واشینگتن، بار دیگر حمایت خود را از دولت عراق اعلام کرد.

به گفته وی، این حمایت سیاسی با برنامه‌هایی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی همراه بوده و انتظار می‌رود توافق‌هایی با مشارکت شرکت‌های آمریکایی در حوزه‌های انرژی، نفت، گاز طبیعی و برق به امضا برسد.

وزیر امور خارجه عراق تأکید کرد که بغداد در تلاش است روابط سیاسی با واشینگتن را به همکاری‌های اقتصادی بلندمدت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کند.

امنیت؛ پیش‌شرط توسعه اقتصادی

فواد حسین، امنیت و توسعه اقتصادی را دو موضوع به‌ هم‌ پیوسته توصیف کرد و گفت بخش مهمی از مذاکرات به وضعیت امنیتی عراق اختصاص داشته است.

او افزود که در این گفت‌وگوها موضوع سلاح‌های خارج از کنترل دولت و تأثیر آن بر ثبات کشور و اعتماد سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی، موضع دولت عراق این است که تمامی سلاح‌ها باید در اختیار دولت باشد، زیرا ایجاد فضای امن، شرط اساسی جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های اقتصادی است.

وی همچنین تأکید کرد که علی الزیدی همواره بر ایجاد محیطی باثبات برای فعالیت شرکت‌های بین‌المللی تأکید داشته و معتقد است سرمایه‌گذاری پایدار بدون امنیت امکان‌پذیر نیست.

نگرانی از پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای

وزیر امور خارجه عراق با اشاره به تحولات منطقه هشدار داد که اقتصاد این کشور به شدت تحت تأثیر وضعیت امنیتی خاورمیانه قرار دارد.

او با اشاره به اهمیت تنگه هرمز برای صادرات نفت عراق گفت هرگونه اختلال در عبور و مرور دریایی از این آبراه می‌تواند صادرات نفت عراق را متوقف کرده و پیامدهای اقتصادی سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.

به گفته وی، وابستگی صادرات نفت عراق به این مسیر دریایی، اقتصاد کشور را در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه آسیب‌پذیر کرده است.

خط لوله کرکوک–بانیاس؛ پروژه‌ای راهبردی اما نیازمند سرمایه

فواد حسین در بخش دیگری از این گفت‌وگو به طرح احداث خط لوله نفت کرکوک–بانیاس اشاره کرد و گفت این پروژه در جریان سفر اخیرش به دمشق و دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، مورد بحث قرار گرفته است.

وی اظهار داشت که طرف سوری نسبت به سرمایه‌گذاری در این پروژه ابراز علاقه کرده، اما اجرای آن به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد.

به گفته وزیر امور خارجه عراق، در صورت تحقق، این خط لوله می‌تواند گزینه‌های صادرات نفت عراق را گسترش داده و جایگاه این کشور را در زیرساخت‌های انرژی منطقه تقویت کند، هرچند تأمین مالی همچنان مهم‌ترین مانع اجرای آن است.

ادامه اجرای توافق درباره خروج نیروهای آمریکایی

فواد حسین، همچنین به آینده حضور نظامی آمریکا در عراق پرداخت و گفت بغداد و واشینگتن همچنان به جدول زمانی مورد توافق برای خروج نیروهای آمریکایی پایبند هستند.

او تأکید کرد که بر اساس توافق دو طرف، نیروهای آمریکایی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ عراق و اقلیم کوردستان را ترک خواهند کرد و این برنامه، با وجود تحولات و تنش‌های منطقه‌ای، همچنان معتبر است.

تلاش بغداد برای ایجاد توازن میان امنیت و توسعه

وزیر امور خارجه عراق در مجموع، مذاکرات اخیر با آمریکا را تلاشی برای همسو کردن همکاری‌های سیاسی، توسعه اقتصادی و هماهنگی‌های امنیتی در قالب یک راهبرد واحد توصیف کرد.

به گفته وی، بغداد در حالی به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، به‌ ویژه در بخش انرژی است که همزمان باید ثبات داخلی را حفظ کرده و پیامدهای بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای را نیز مدیریت کند. این رویکرد، از نگاه دولت عراق، شرط اصلی موفقیت برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود.

ب.ن