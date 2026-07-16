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اربیل (کوردستان۲۴)- در پی تشدید تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران، دو کشور امروز جمعه ۱۷ ژوئیه، حملات متقابلی را علیه اهدافی در منطقه انجام دادند؛ رخدادی که از آن به‌ عنوان بزر‌گترین تشدید درگیری‌ها از زمان بازگشت دو طرف به رویارویی نظامی گسترده یاد می‌شود.

این در حالی است که تنها یک ماه از توافق دو کشور بر سر یک تفاهم‌نامه با هدف پایان دادن به درگیری‌هایی که از ماه فوریه آغاز شده بود، می‌گذرد. با وجود آن توافق، حملات اخیر نشان می‌دهد که درگیری‌ها بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه شده است.

ایران: آمریکا زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داد

مقام‌های ایرانی اعلام کردند که حملات شبانه آمریکا زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله یک فرودگاه، یک ایستگاه راه‌آهن و دو پل را هدف قرار داده است.

رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که در این حملات دست‌کم هشت نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این رسانه‌ها همچنین این حملات را نشانه گسترش دامنه عملیات آمریکا و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های ایران توصیف کردند. مقام‌های آمریکایی تاکنون واکنشی رسمی به این ادعاها نشان نداده‌اند.

پاسخ ایران؛ حمله به اهداف آمریکا در منطقه

پس از آنکه ایران پیش‌تر هشدار داده بود هرگونه حمله به زیرساخت‌هایش را تلافی خواهد کرد، امروز جمعه حملاتی را علیه اهداف مرتبط با آمریکا در منطقه انجام داد.

تلویزیون دولتی ایران به نقل از یکی از سخنگویان ارشد نیروهای مسلح اعلام کرد که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های جمهوری اسلامی، «تمام زیرساخت‌های آمریکا در منطقه به اهداف مشروع ایران تبدیل خواهند شد.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد که دو سایت راداری آمریکا در عمان و همچنین پایگاه نظامی التنف در سوریه را هدف قرار داده است.

رهگیری موشک‌ها و پهپادها در کشورهای منطقه

ارتش اردن اعلام کرد سه موشک شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده و این حملات هیچ تلفاتی نداشته است.

همزمان، مقام‌های اقلیم کوردستان در عراق اعلام کردند که نیروهای ائتلاف بین‌المللی چندین پهپاد را بر فراز اربیل رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

تنگه هرمز؛ کانون اصلی تنش

درگیری‌ها همچنان بر محور تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت و گاز جهان، متمرکز است و تهران و واشینگتن برای ششمین روز متوالی به تبادل حملات ادامه داده‌اند.

وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها تاکنون دست‌کم ۳۸ نفر کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

ایران بر کنترل خود بر تنگه هرمز تأکید دارد؛ گذرگاهی که پیش از آغاز درگیری‌ها محل عبور آزاد کشتی‌های تجاری بود.

ادامه تلاش‌های دیپلماتیک

همزمان با تشدید درگیری‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش نیز ادامه دارد.

وزرای امور خارجه چین و پاکستان پس از نشست سازمان همکاری شانگهای، از آمریکا و ایران خواستند حملات را متوقف کرده و مذاکرات را از سر بگیرند.

در مقابل، کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با وجود ادامه عملیات نظامی، همچنان از مسیر دیپلماسی حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، از مقام‌های ارشد ایران، تأکید کرد هرگونه توافق برای پایان جنگ تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که ضمانت اجرایی داشته باشد.

گسترش دامنه حملات در خلیج

در ادامه درگیری‌ها، قطر و کویت نیز از حملات موشکی خبر دادند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه در دوحه از شنیده شدن صدای چندین انفجار گزارش دادند.

رسانه‌های دولتی ایران نیز اعلام کردند که این کشور یک پایگاه هوایی آمریکا در بحرین را با بالگردها و هواپیماهای مستقر در آن هدف قرار داده است. مقام‌های بحرین نیز از شهروندان خواستند به پناهگاه‌ها بروند و اعلام کردند آژیرهای هشدار به صدا درآمده است.

همزمان، آمریکا بار دیگر محاصره بنادر ایران را اعمال کرده است.

هشدارهای متقابل

در حالی که حملات به کشتی‌ها در آب‌های اطراف تنگه هرمز ادامه دارد، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در سواحل عمان هدف اصابت موشک قرار گرفته است.

در داخل ایران نیز حملات ادامه داشته است. به گفته یک شهروند ساکن اهواز، شدت انفجارها به حدی بوده که طی مدت کوتاهی بیش از ده انفجار شنیده شده است.

در همین حال، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت دونالد ترامپ ایران را در قبال آنچه «نقض تعهدات» خواند، مسئول خواهد دانست، اما همچنان راه دیپلماسی را باز می‌داند.

ترامپ نیز پیش‌تر هشدار داده بود در صورت بازنگشتن تهران به میز مذاکره، زیرساخت‌های ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها هدف حملات آمریکا قرار خواهند گرفت.

در مقابل، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران تأکید کرد که در صورت اجرای این تهدیدها، «تمام زیرساخت‌های منطقه» هدف حملات ایران قرار خواهند گرفت.

ای‌اف‌پی/ب.ن