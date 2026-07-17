انهدام ۵ پهپاد انتحاری در آسمان اربیل

نیروهای ائتلاف حملات را خنثی کردند

3 ساعت پیش

سازمان ضد تروریسم کوردستان اعلام کرد که نیروهای ائتلاف بین‌المللی موفق به سرنگونی پنج فروند پهپاد بمب‌گذاری شده در حریم هوایی اربیل شده‌اند.

سازمان ضد تروریسم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ساعات پایانی شب جمعه، ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۶ تیر ۱۴۰۵)، از ساعت ۲۱:۵۸ تا ۲۲:۰۶، نیروهای ائتلاف بین‌المللی موفق شدند پنج فروند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) بمب‌گذاری شده را در آسمان اربیل رهگیری و منهدم کنند. بر اساس این گزارش، خوشبختانه انهدام این پهپادها هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در نخستین ساعات بامداد همان روز (جمعه) نیز، بین ساعات ۴:۱۹ تا ۵:۲۵، هشت فروند پهپاد انتحاری دیگر توسط نیروهای ائتلاف در آسمان اربیل سرنگون شده بودند که آن حملات نیز تلفاتی به همراه نداشت.

خاورمیانه در حال حاضر مرحله‌ی بسیار حساسی را پشت سر می‌گذارد. آغاز زنجیره‌ای از حملات هوایی ایالات متحده علیه اهدافی در ایران از یک سو و هدف قرار گرفتن مداوم پایگاه‌های نظامی آمریکا از سوی دیگر، منطقه را در وضعیت بحرانی و در آستانه‌ی یک انفجار بزرگ قرار داده است.