اسرائیل: در صورت حمله ایران با «تمام قدرت» پاسخ خواهیم داد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- مقام‌های اسرائیلی پس از رهگیری یک موشک شلیک‌شده از سوی ایران به سمت شهر عقبه اردن، هشدار دادند که در صورت هرگونه حمله از جانب تهران، پاسخ اسرائیل «با تمام قدرت» خواهد بود.

اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در جریان بازدید از یک مرکز خدمات امدادی گفت: «اگر ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک کند، ما با تمام قدرت به آنها حمله خواهیم کرد.»

وی همچنین افزود: «اگر ایالات متحده سیاست خود را تغییر دهد، که این نیز ممکن است رخ دهد، ما برای انجام اقدامات دفاعی و تهاجمی علیه تهران آمادگی کامل داریم.»

شهر عقبه اردن در مجاورت مرز با شهر ایلات اسرائیل قرار دارد.

در همین حال، سپهبد ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، نیز تأکید کرد که در صورت حمله ایران، ارتش اسرائیل با «قاطعیت» واکنش نشان خواهد داد.

بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، زمیر در دیدار با فرماندهان نظامی در کرانه باختری گفت: «پرتاب امروز به سمت منطقه عقبه را زیر نظر داشتیم و سامانه‌های پدافند هوایی ما برای حفاظت از غیرنظامیان اسرائیلی در حالت آماده‌باش قرار دارند.»

وی افزود: «ما آماده‌ایم در صورت لزوم فوراً نبرد را از سر بگیریم و با قاطعیت علیه هر طرفی که به ما آسیب برساند، اقدام خواهیم کرد.»

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه اردن امروز یکشنبه اعلام کرد کاردار ایران در اَمان را احضار کرده و خواستار توقف فوری حملات ایران شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «اعتراض شدید خود را نسبت به ادامه اقدامات تجاوزکارانه، وحشیانه و غیرقابل توجیه ایران که قلمرو پادشاهی اردن را هدف قرار می‌دهد» به کاردار ایران ابلاغ کرده است.

ب.ن