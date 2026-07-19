سنتکام: یک نظامی آمریکا در انفجاری در اقلیم کوردستان جان باخت
اربیل (کوردستان۲۴)- ارتش آمریکا اعلام کرد یک سرباز این کشور در جریان عملیات انفجار کنترلشده یک بمب عملنکرده متعلق به یک پهپاد ایرانی سرنگونشده در اقلیم کوردستان کشته شده است.
فرماندهی ارتش آمریکا امروز یکشنبه ۱۹ ژوئیه با انتشار بیانیهای اعلام کرد این نظامی روز شنبه هنگام اجرای عملیات خنثیسازی و انفجار کنترلشده مهمات باقیمانده از یک پهپاد ایرانی جان خود را از دست داده است.
بر اساس اعلام ارتش آمریکا، با کشته شدن این نظامی، شمار تلفات تأییدشده نیروهای آمریکایی از زمان آغاز درگیریهای آمریکا و اسرائیل با ایران که با موجی از حملات به اهداف ایرانی در ۲۸ فوریه آغاز شد، به ۱۷ نفر رسیده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) همچنین اعلام کرد دو نظامی آمریکایی دیگر روز جمعه در اردن کشته شدهاند و بقایای اجساد ناشناس دیگری نیز در محل حادثه کشف شده است.