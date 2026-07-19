اوکراین: حمله موشکی روسیه به کشتی ترکیه ۶ کشته بر جای گذاشت

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حمله موشکی روسیه به یک کشتی باری متعلق به ترکیه که حامل محموله غلات بود، به کشته شدن دست‌کم شش نفر و مفقود شدن چهار نفر دیگر منجر شده است. این حمله همزمان با موج جدید حملات موشکی روسیه به شهرهای اوکراین، از جمله کی‌یف، رخ داده است.

نیروی دریایی اوکراین امروز یکشنبه ۱۹ ژوئیه، اعلام کرد نیروهای روسیه سه فروند موشک کروز به کشتی باری «گلدن لئو» با پرچم گینه بیسائو شلیک کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی، این کشتی پس از ترک بندری در نزدیکی اودسا و در حالی که محموله غلات را از منطقه جنگی خارج می‌کرد، هدف قرار گرفت.

میکولا کلاشنیک، وزیر بازسازی، زیرساخت و حمل‌ونقل اوکراین، اعلام کرد از مجموع خدمه کشتی، هشت نفر نجات یافته‌اند که دو نفر از آنها زخمی شده‌اند. وی افزود تاکنون مرگ شش ملوان تأیید شده و چهار نفر دیگر همچنان مفقود هستند.

آندری سیبیگا، وزیر امور خارجه اوکراین، نیز اعلام کرد خدمه این کشتی شامل شهروندان سوریه و هند بوده‌اند. او همچنین تأیید کرد که یک خلبان نیروی دریایی اوکراین نیز در جریان این حمله جان خود را از دست داده است.

سیبیگا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، روسیه را مسئول این حمله دانست و گفت: «در حالی که جهان هنوز در حال واکنش به حمله گسترده شبانه روسیه به کی‌یف است، مسکو در طول روز نیز به حملات خود ادامه می‌دهد.»

این حمله در حالی صورت گرفت که روسیه طی شب گذشته نیز موج گسترده‌ای از حملات موشکی را علیه پایتخت اوکراین آغاز کرده بود. به گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، بیش از ۴۰ موشک، از جمله ۲۵ موشک بالستیک، به سمت کی‌یف شلیک شد؛ حمله‌ای که وی آن را یکی از بزرگ‌ترین حملات موشکی به پایتخت از زمان آغاز جنگ توصیف کرد.

بر اساس اعلام مقام‌های اوکراینی، این حملات در کی‌یف دست‌کم یک کشته و ۱۶ زخمی بر جای گذاشت. خبرنگاران حاضر در محل از تخریب ساختمان‌های مسکونی، خودروهای واژگون‌شده و خسارات گسترده در مناطق مختلف شهر خبر دادند.

حملات روسیه به دیگر مناطق اوکراین نیز ادامه یافت. اولگ سینیگوبوف، فرماندار نظامی استان خارکیف، اعلام کرد حمله به یک انبار پستی در این شهر چهار کشته و ۲۰ زخمی بر جای گذاشته است. همچنین اولگ کیپر، فرماندار اودسا، از کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن ۱۲ نفر، از جمله یک کودک دو ساله، در پی حمله به یک پارک تفریحی خبر داد.

در مقابل، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد حملات این کشور تأسیسات نظامی، مراکز لجستیکی در کی‌یف و زیرساخت‌های بندری مورد استفاده ارتش اوکراین در اودسا را هدف قرار داده و بار دیگر هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد کرد.

همزمان، مقام‌های روسیه نیز از حملات اوکراین به خاک این کشور خبر دادند. الکساندر خینشتاین، فرماندار منطقه کورسک، اعلام کرد در نتیجه حمله اوکراین به این منطقه مرزی، یک نفر کشته شده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ روسیه و اوکراین وارد پنجمین سال خود شده و کی‌یف علاوه بر تشدید حملات روسیه، با کمبود موشک‌های رهگیر سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت نیز روبه‌رو است؛ موضوعی که به گفته مقام‌های اوکراینی، توان این کشور برای مقابله با حملات موشک‌های بالستیک روسیه را کاهش داده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن