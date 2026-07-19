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اربیل (کوردستان۲۴)-هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، سفر اخیر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به ایالات متحده آمریکا را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرد و آن را همراه با دستاوردهای مهم برای آینده عراق دانست.

زیباری در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، ضمن تبریک به نخست‌وزیر عراق، نوشت: «به علی الزیدی به مناسبت سفر موفقیت‌آمیز و بی‌سابقه‌اش به ایالات متحده آمریکا برای ایجاد همکاری راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی که به سود آینده کشور خواهد بود، تبریک می‌گویم.»

وی همچنین استقبال مقام‌های آمریکایی از نخست‌وزیر عراق و دستیابی به توافقات در قالب یادداشت‌های تفاهم در حوزه‌های انرژی و مالی را از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر برشمرد.

نهنئ دولة رئيس الوزراء علي الزيدي على زيارته الناجحة و الغير مسبوقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس شراكة اقتصادية و تجارية وسياسية استراتيجية مثمرة لمستقبل البلاد. و الاستقبال الرئاسي الأمريكي و إنجاز الاتفاقات في مذكرات التفاهم حول الطاقة والمال هي ابرز الإنجازات. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) July 19, 2026

علی الزیدی روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه در رأس هیئتی بلندپایه راهی ایالات متحده شد. او در جریان این سفر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرد. بر اساس گزارش‌ها، ترامپ در این دیدار حمایت خود را از تلاش‌های دولت جدید عراق برای اداره کشور و تقویت روابط بغداد و واشینگتن اعلام کرد.

در جریان این سفر، چندین توافق‌نامه اقتصادی میان عراق و آمریکا به امضا رسید. نخست‌وزیر عراق این توافق‌ها را آغاز مرحله‌ای جدید از «شراکت اقتصادی و توسعه» میان دو کشور توصیف کرد.

ب.ن