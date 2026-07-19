تبادل آتش سنگین میان ایران و آمریکا در حال افزایش است

3 ساعت پیش

سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش در تنگه‌ی هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن و کویت خبر داد؛ هم‌زمان سنتکام می‌گوید نهمین موج حملات راهبردی خود به درون خاک ایران را با موفقیت به پایان رسانده است.

در پی تشدید بی‌سابقه‌ی تنش‌های نظامی در منطقه، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۰ تیر ۱۴۰۵)، دو کشتی نفتکش در حین عبور از یک مسیر جنوبی در تنگه‌ی هرمز، بر اثر انفجار از کار افتاده‌اند.

سپاه پاسداران ارتش ایالات متحده را متهم کرده که مشوق عبور این کشتی‌ها از مسیر مذکور بوده است. در این بیانیه، ارتش آمریکا "تروریست" توصیف شده و تأکید شده است که تا زمان ادامه‌ی حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، تنگه‌ی هرمز برای انتقال محموله‌های نفتی، گاز مایع و کودهای شیمیایی ناامن خواهد بود.

تا این لحظه جزئیاتی از هویت کشتی‌ها، پرچم آن‌ها و تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.

حملات موشکی سپاه پاسداران به مواضع آمریکا در اردن و کویت

هم‌زمان با حوادث تنگه‌ی هرمز، رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که نیروی هوافضای سپاه پاسداران با استفاده از موشک‌های بالیستک، فرودگاه عقبه در کشور اردن را هدف قرار داده است. بر اساس بیانیه‌ی سپاه، در این حمله هواپیماهای بزرگ ترابری و هواپیماهای فرماندهی و کنترل ارتش آمریکا مستقر در این فرودگاه هدف قرار گرفته و "خسارات سنگینی" به آن‌ها وارد شده است. علاوه بر این، سپاه پاسداران اعلام کرد که چندین هدف نظامی متعلق به ایالات متحده را در خاک کویت بمباران کرده است، اما توضیحات بیشتری درباره‌ی نوع تسلیحات به‌کاررفته و میزان دقیق خسارات در کویت ارائه نداد.

نهمین موج حملات راهبردی سنتکام به خاک ایران

در مقابل، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که ساعت ۶:۰۰ بامداد امروز به وقت خاورمیانه، نهمین مرحله از حملات هوایی پیاپی خود به اهدافی در داخل خاک ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. سنتکام در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی ایکس تأیید کرد که در این عملیات، چندین مرکز راهبردی و نظامی از جمله مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های مراقبت ساحلی و مراکز هدایت موشکی و پهپادی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

تلاش برای تأمین امنیت دریانوردی بین‌المللی

فرماندهی مرکزی آمریکا هدف از این حملات گسترده را تضعیف توانایی‌های نظامی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در تنگه‌ی هرمز و تأمین امنیت مسیرهای آبی منطقه عنوان کرده است. در بیانیه‌ی سنتکام تأکید شده که این اقدامات با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و فرمانده کل قوای ایالات متحده صورت گرفته و ایران مسئول پیامد اقدامات خود خواهد بود.