2 ساعت پیش

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ درجه در مقیاس ریشتر، مناطق مرزی شرق خانقین را لرزاند؛ این زلزله در بخش‌هایی از اقلیم کوردستان از جمله حلبچه نیز احساس شده است.

زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۵ ریشتر، شامگاه روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۹ تیر ۱۴۰۵)، مناطق شرقی شهرستان خانقین در استان دیالی را به لرزه درآورد.

سازمان هواشناسی و زمین‌شناسی وابسته به وزارت حمل‌ونقل عراق در بیانیه‌ی رسمی خود اعلام کرد که این زمین‌لرزه در ساعت ۱۸:۴۳ به وقت محلی رخ داده است. طبق داده‌های ثبت‌شده، کانون این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در فاصله‌ی تقریبی ۹۰ کیلومتری شرق شهرستان خانقین گزارش شده است.

این زمین‌لرزه علاوه بر خانقین، در چندین منطقه‌ی دیگر از جمله استان حلبچه و سایر مناطق کوردستان احساس شده است. ساکنان این مناطق لرزش را به وضوح تجربه کرده‌اند، اما تا لحظه‌ی تنظیم این خبر، هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وقوع خسارات جانی یا مادی مخابره نشده است.