انهدام چهار پهپاد مهاجم در آسمان اربیل و سوران توسط سامانههای پدافندی
سامانههای پدافند هوایی نیروهای ائتلاف بینالمللی، چهار فروند هواپیمای بدون سرنشین را که وارد حریم هوایی اربیل و ادارهی مستقل سوران شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند.
بامداد امروز سهشنبه، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵)، در پی شناسایی چند هدف هوایی متخاصم در آسمان اقلیم کوردستان، سامانههای پدافند هوایی نیروهای ائتلاف بینالمللی فعال شده و اقدام به مقابله با این اهداف کردند.
جزئیات عملیات پدافندی در اربیل و سوران
بنا بر گزارش خبرنگار ما در اربیل، سامانههای دفاع هوایی مستقر در منطقه موفق شدند یک فروند پهپاد را پیش از نزدیک شدن به اهداف مورد نظر، در آسمان اربیل با موفقیت منهدم کنند.
این عملیات پدافندی در ساعات آغازین دقایق صبح صورت گرفت و صدای انفجارهای ناشی از رهگیری در بخشهایی از شهر شنیده شده است.
همزمان با این رویداد، گزارشهای دریافتی از ادارهی مستقل سوران حاکی از آن است که سه فروند پهپاد دیگر که حریم هوایی این منطقه را نقض کرده بودند، توسط پدافند هوایی شناسایی و سرنگون شدهاند.
این در حالی است کە وضعیت در مناطق مرزی و آسمان اربیل تحت نظارت دقیق نیروهای امنیتی و دفاعی قرار دارد.