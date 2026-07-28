3 ساعت پیش

نخست‌وزیر عراق امروز وارد ترکیه می‌شود و مورد استقبال رئیس‌جمهور این کشور قرار می‌گیرد؛ چندین پرونده مهم و حیاتی میان دو کشور روی میز مذاکرات قرار خواهد داشت.

حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، امروز در رأس یک هیئت رسمی و عالی‌رتبه و به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، عازم این کشور می‌شود. دو مقام کورد نیز در این سفر زیدی را همراهی می‌کنند.

هم‌زمان، برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که این دیدارها و نشست‌ها در شهر آنکارا برگزار خواهد شد.

بر اساس بیانیه اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در جریان این سفر مجموعه‌ای از پرونده‌های مهم و راهبردی از جمله روابط دوجانبه در زمینه‌های امنیتی، تجاری، انرژی، حمل‌ونقل و مدیریت منابع آبی، به همراه آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این سفر علی زیدی به ترکیه پس از یک سری رایزنی‌های دیپلماتیک به واشنگتن و تهران انجام می‌شود که طی آن با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مقامات عالی‌رتبه ایران دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که یکی از محورهای اصلی نشست میان اردوغان و زیدی در کاخ "بشتپه"، روند صلح موسوم به "پروژه ترکیه‌ای بدون ترور" خواهد بود.

همچنین طبق اظهارات حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، قرار است علی زیدی پس از پایان سفر خود به ترکیه، روز پنج‌شنبه همین هفته عازم عربستان سعودی شود و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند.