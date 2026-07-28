راهبرد دولت ترامپ؛ اولویت فشارهای اقتصادی بر اقدام نظامی برای تضعیف ایران
مقامات ارشد دولت ایالات متحده بر این باورند که تحریمهای مالی و فشار بر شریانهای اقتصادی، ابزاری بهمراتب کارآمدتر از حملات نظامی برای کاهش نفوذ منطقهای و تضعیف قدرت تهران است.
بر اساس گزارش تحلیلی وبسایت اکسیوس و ارزیابیهای تکمیلی از منابع دیپلماتیک، دولت دونالد ترامپ معتقد است که فشارهای خردکنندهی مالی، تأثیرات راهبردی عمیقتری نسبت به عملیاتهای هوایی بر ساختار قدرت در ایران بر جای میگذارد. اگرچه حملات هوایی اخیر بازتاب رسانهای گستردهای داشته است، اما تیم سیاست خارجی واشنگتن تمرکز اصلی خود را بر "جنگ اقتصادی" معطوف کرده است.
گزارشهای اطلاعاتی نشان میدهند که بحران اقتصادی در داخل ایران با سرعتی فزاینده در حال گسترش است. علیرغم بهرهمندی ایران از ذخایر عظیم انرژی، ارزیابیهای میدانی از بروز مشکلاتی در تأمین سوخت و ناترازی شدید در این بخش حکایت دارند. کارشناسان معتقدند ترکیب تحریمها با محاصرهی دریایی، کارت برندهی واشنگتن برای وادار کردن تهران به عقبنشینی در میز مذاکره است.
یک مقام بلندپایهی آمریکایی در این باره اظهار داشت: "رهبران ایران اگرچه خواهان توقف بمبارانها هستند، اما بیش از هر چیز به منابع مالی نیاز دارند." این رویکرد نشان میدهد که اولویت کنونی تهران، کاهش فشارهای معیشتی، آزادسازی داراییهای بلوکه شده و رفع محدودیتهای تجاری است.
دادههای نهادهای اطلاعاتی حاکی از آن است که فشارهای مالی مستقیماً بر توانایی ایران در حمایت از متحدان منطقهایاش تأثیر گذاشته است. گزارشها نشان میدهند که دشواری در پرداخت حقوق شبهنظامیان وابسته به تهران، موجب بروز نارضایتیهای داخلی در میان این گروهها شده است.
علاوه بر این، بخش بانکی ایران با خطر جدی خروج کلان سرمایه توسط شهروندان مواجه است. یک مقام ارشد آمریکایی با توصیف وضعیت کنونی تأکید کرد که در حال حاضر هراس از اقدامات وزارت خزانداری آمریکا بیش از نگرانی از عملیاتهای وزارت دفاع (پنتاگون) در میان دولتمردان ایرانی مشهود است؛ چرا که فلج شدن سیستم بانکی میتواند ثبات داخلی را به شکلی بیسابقه تهدید کند.