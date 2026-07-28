حضور وزیر آموزش و پرورش سوریه در چهارمین کنفرانس آموزش و پرورش کوردستان

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- وزیر آموزش و پرورش سوریه با هدف شرکت در چهارمین کنفرانس آموزش و پرورش کوردستان وارد اربیل شد؛ رویدادی که با هدف تقویت همکاری‌های آموزشی، تبادل تجربه‌ها و بررسی راه‌های توسعه روابط در حوزه آموزش برگزار می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان اعلام کرد محمد عبدالرحمن ترکو، وزیر آموزش و پرورش سوریه، به ‌منظور شرکت در چهارمین کنفرانس آموزش و پرورش کوردستان وارد اربیل شد.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، آلان محمد سعید، وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان، در فرودگاه بین‌المللی اربیل از وزیر آموزش و پرورش سوریه و هیئت همراه وی استقبال کرد.

در بیانیه آمده است که حضور وزیر آموزش و پرورش سوریه در این کنفرانس، زمینه‌ساز تقویت هماهنگی‌های آموزشی، تبادل تجربه‌ها و بررسی افق‌های همکاری میان طرف‌ها در راستای ارتقای روند آموزش و پرورش خواهد بود.

چهارمین کنفرانس آموزش و پرورش کوردستان قرار است روز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، با حضور شماری از مسئولان، کارشناسان و مهمانان داخلی و خارجی برگزار شود.

ب.ن