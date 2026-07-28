مسرور بارزانی آمادگی دولت اقلیم کوردستان برای همکاری با دولت سوریه را نشان داد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در دیدار با وزیر آموزش و پرورش سوریه، بر آمادگی دولت اقلیم برای توسعه همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد؛ دیداری که در آن دو طرف گسترش روابط، به‌ ویژه در حوزه آموزش و پرورش، را مورد بررسی قرار دادند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶، در اربیل از محمد عبدالرحمن تورکو، وزیر آموزش و پرورش سوریه، استقبال کرد.

دفتر نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در این دیدار درباره راه‌های تقویت روابط میان اقلیم کوردستان و سوریه در حوزه‌های مختلف، به ‌ویژه بخش آموزش و پرورش، گفت‌وگو کردند و بر اهمیت توسعه همکاری‌های دوجانبه در این زمینه تأکید داشتند.

بر اساس این بیانیه، وزیر آموزش و پرورش سوریه از دولت اقلیم کوردستان به دلیل میزبانی از هزاران پناهجوی سوری طی سال‌های گذشته قدردانی کرد. وی همچنین به اقدامات دولت سوریه در راستای توجه به آموزش به زبان کوردی اشاره کرد.

مسرور بارزانی نیز در این دیدار بر آمادگی دولت اقلیم کوردستان برای همکاری و هماهنگی با دولت سوریه تأکید کرد و توسعه و تحکیم روابط دوجانبه را مورد حمایت قرار داد.

ب.ن