48 دقیقه پیش

منطقه پس از آنکه جنگنده‌های ایالات متحده و عربستان سعودی در یک عملیات مشترک چندین پایگاه و انبار تسلیحاتی الحشد الشعبی را در پنج استان عراق هدف قرار دادند، شاهد تنش شدید نظامی است؛ اقدامی که به عنوان پاسخی به حملات پهپادی اخیر علیه تأسیسات انرژی صورت گرفت.

بامداد امروز چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۵ (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶)، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کردند که سلسلەی حملات هوایی هماهنگ‌شده‌ای را علیه چندین پایگاه لجستیکی و انبار تسلیحاتی گروه‌های مسلح وابسته به حشد الشعبی انجام داده‌اند. این حملات استان‌های بغداد، واسط، نینوا، بصره و کرکوک را دربرگرفته است.

بر اساس بیانیەی مشترک دو کشور، این حملات "پاسخی مستقیم و قاطع" به افزایش حملات فرامرزی است؛ به‌ویژه پس از آنکه در سه روز گذشته بیش از ۳۰ پهپاد تأسیسات نفت و انرژی در منطقه و پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار دادند.

دیدگاه عربستان سعودی و قطر

"عشق بن سیدان"، تحلیلگر سیاسی سعودی، در گفت‌وگو با کوردستان ۲۴ اظهار داشت: این حملات دولت و ملت عراق را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه تنها شبه‌نظامیان تروریستی را که به عنوان ابزار دست سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند، هدف می‌گیرند.

وی، همچنین اشاره کرد که این گروه‌ها تلاش می‌کنند توازن‌های منطقه‌ای نخست‌وزیر عراق را برهم بزنند.

از سوی دیگر، "علی عبدالله هیل"، پروفسور قطری، به کوردستان ۲۴ گفت که هدف از حملاتی که از خاک عراق علیه عربستان سعودی انجام می‌شود، برهم زدن مناسبات بغداد و ریاض و مختل کردن پروژه‌های راهبردی مانند "جاده توسعه" است که قطر، عربستان سعودی و کشورهای خلیج را به یکدیگر متصل می‌کند.

خسارت‌ها و موضع‌گیری عراق

مدیریت رسانه‌ای حشد الشعبی تأیید کرد که در پی این بمباران‌ها ده‌ها تن از اعضای این نیرو کشته و زخمی شده‌اند و زیرساخت‌های نظامی و انبارهای تسلیحاتی نیز آسیب دیده‌اند.

"محمد ساعدی"، تحلیلگر سیاسی عراقی نیز به کوردستان ۲۴ گفت که حاکمیت عراق خط قرمز است و هرگونه حمله تحت هر عنوانی مردود است. وی، از عربستان سعودی خواست به جای توسل به حمله نظامی، مدارک رسمی خود را به سازمان ملل متحد ارائه کند. او افزود: تشکیل کمیته اطلاعاتی مشترک میان بغداد و ریاض برای حل‌وفصل بحران‌ها امری ضروری است.

این تحولات، نخست‌وزیر عراق را بر آن داشت تا خواستار برگزاری نشست فوری شورای وزارتی امنیت ملی شود تا از این طریق حاکمیت کشور حفظ شده و از تبدیل شدن عراق به عرصه‌ای برای تسویه‌حساب منازعات بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.

کارشناسان بر این باورند که مشارکت جنگنده‌های سعودی در کنار آمریکا در داخل خاک عراق، چرخشی بزرگ در الگوهای درگیری در منطقه به شمار می‌رود و گویای تغییر راهبرد ریاض از "دفاعی" به "حمله پیشگیرانه" علیه منابع تهدیدکننده امنیت این کشور است.