دونالد ترامپ: شبهنظامیان "سرطان جهان" هستند
هشدار واشنگتن دربارهی پاسخ نظامی کمرشکن به ایران
رئیسجمهور آمریکا پس از دفع موفقیتآمیز حملات موشکی ایران در خاک اردن، از آغاز دور جدیدی از حملات علیه گروههای نیابتی و هماهنگی با ریاض و بغداد برای سرکوب این نیروها خبر داد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵) در پی دفع حملات موشکهای بالستیک ایران توسط پدافند هوایی آمریکا در حریم هوایی اردن، وعدهی یک واکنش نظامی بسیار تند و بیسابقه را داد. وی در گفتگو با شبکهی "فاکس نیوز" با لحنی تهاجمی اظهار داشت: "ما درس بسیار سختی به آنها خواهیم داد و پاسخی کمرشکن در انتظار آنهاست؛ ضربهای که هرگز فراموش نخواهند کرد."
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به اینکه حملهی موشکی ایران به صورت غافلگیرانه انجام شده بود، تاکید کرد که نیروهای آمریکایی تنها چند دقیقه برای واکنش فرصت داشتند. با این حال، سامانههای دفاعی موفق شدند تمامی موشکها را پیش از رسیدن به اهداف، در آسمان منهدم کنند. دونالد ترامپ خاطرنشان کرد که شخصاً تصاویر ویدئویی عملیات نیروهای آمریکایی را مشاهده کرده که در آن نقطهزنی دقیق و رهگیری موفقیتآمیز موشکها به وضوح ثبت شده است.
در بخش دیگری از این اظهارات، دونالد ترامپ فاش کرد که حملات هوایی شب گذشتهی آمریکا و عربستان سعودی به مواضع شبهنظامیان وابسته به ایران در خاک عراق، با اطلاع و هماهنگی دولت عراق انجام شده است. وی این گروهها را "سرطان جهان" توصیف کرد و افزود که واشنگتن در حال بررسی صدور هشدارهای جدیتر و اتخاذ تدابیر سختگیرانه علیه تمامی نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه است.
همزمان با این تنشها، سازمان حشد شعبی با انتشار بیانیهای رسمی، آمار تلفات حملات هوایی مشترک آمریکا و عربستان سعودی به پایگاههای خود را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ۲۰ شبهنظامی کشته و ۳۲ تن دیگر زخمی شدهاند. این سازمان ضمن تایید خسارات وارده، بر مقابلهبهمثل و انتقامجویی از این حملات تاکید کرده است.