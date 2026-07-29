بررسی روابط اربیل و بغداد در دیدار الحلبوسی با مقامات اقلیم کوردستان

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اربیل (کوردستان۲۴)- یک منبع در دفتر محمد الحلبوسی اعلام کرد رئیس حزب التقدم و رئیس پیشین مجلس نمایندگان عراق، روز پنجشنبه به اربیل سفر خواهد کرد؛ سفری که قرار است در جریان آن با مقامات طراز اول اقلیم کوردستان درباره روابط اربیل و بغداد، تکمیل کابینه دولت عراق و تحولات منطقه گفت‌وگو کند.

یک منبع در دفتر محمد الحلبوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان عراق و رئیس حزب التقدم، امروز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ به کوردستان۲۴ گفت که وی فردا، پنجشنبه، به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، سفر خواهد کرد.

به گفته این منبع، الحلبوسی در جریان این سفر با پرزیدنت مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

احمد مظهر، رئیس فراکسیون حزب التقدم در مجلس نمایندگان عراق، محمد تمیم، وزیر صنعت عراق، و خالد بطال، از رهبران حزب التقدم، در این سفر الحلبوسی را همراهی می‌کنند.

این منبع افزود که در دیدارهای الحلبوسی با مقامات اقلیم کوردستان، آخرین تحولات روابط میان اربیل و بغداد، روند تکمیل کابینه دولت عراق و همچنین اوضاع و تحولات منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب.ن