حمایت یکصدای کشورهای خلیج از اقدامات امنیتی عربستان
دبیرکل شورای همکاری خلیج، ضمن اعلام همبستگی کامل کشورهای عضو این شورا با عربستان سعودی، تداوم حملات گروههای مسلح عراقی به این کشور را به شدیدترین وجه محکوم کرد.
جاسم محمد بدوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، در بیانیهای اعلام کرد که حملات این گروههای مسلح عراقیِ نزدیک به ایران علیه عربستان سعودی، تحولی خطرناک و نقض آشکار حاکمیت این کشور به شمار میرود و همزمان تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه و صلح بینالمللی است.
وی، تأکید کرد که کشورهای حوزه خلیج یکصدا از عربستان سعودی پشتیبانی میکنند و حامی تمامی اقدامات و گامهایی هستند که ریاض برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و سلامت خاک خود اتخاذ میکند.
دبیرکل این شورا همچنین تأکید کرد که تداوم این حملات، تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها و تثبیت امنیت و ثبات در منطقه را مختل میکند.
بامداد امروز چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۵ (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶)، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کردند که سلسلەی حملات هوایی هماهنگشدهای را علیه چندین پایگاه لجستیکی و انبار تسلیحاتی گروههای مسلح وابسته به حشد الشعبی انجام دادهاند. این حملات استانهای بغداد، واسط، نینوا، بصره و کرکوک را دربرگرفته است.
بر اساس بیانیەی مشترک دو کشور، این حملات "پاسخی مستقیم و قاطع" به افزایش حملات فرامرزی است؛ بهویژه پس از آنکه در سه روز گذشته بیش از ۳۰ پهپاد تأسیسات نفت و انرژی در منطقه و پایگاههای آمریکایی را هدف قرار دادند.
این تحولات، نخستوزیر عراق را بر آن داشت تا خواستار برگزاری نشست فوری شورای وزارتی امنیت ملی شود تا از این طریق حاکمیت کشور حفظ شده و از تبدیل شدن عراق به عرصهای برای تسویهحساب منازعات بینالمللی جلوگیری به عمل آید.
کارشناسان بر این باورند که مشارکت جنگندههای سعودی در کنار آمریکا در داخل خاک عراق، چرخشی بزرگ در الگوهای درگیری در منطقه به شمار میرود و گویای تغییر راهبرد ریاض از "دفاعی" به "حمله پیشگیرانه" علیه منابع تهدیدکننده امنیت این کشور است.