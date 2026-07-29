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اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس کمیته اجرایی فراکسیون ملی در مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد گروه‌های مسلح عراق توافق کرده‌اند حملات به اقلیم کوردستان را متوقف کنند. به گفته او، این تصمیم پس از تأکید پرزیدنت مسعود بارزانی بر غیرقابل‌قبول بودن حملات به اربیل و در چارچوب تلاش برای گفت‌وگو با اقلیم کوردستان اتخاذ شده است.

عبدالرحمان جزائری، رئیس کمیته اجرایی فراکسیون ملی در مجلس نمایندگان عراق، امروز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ گفت که با گروه‌های مسلح عراق توافق شده است تا حملات به اقلیم کوردستان متوقف شود.

وی با اشاره به موضع پرزیدنت مسعود بارزانی درباره حملات به اربیل اظهار داشت: «پیام پرزیدنت مسعود بارزانی مبنی بر اینکه دیگر حمله به اربیل قابل قبول نیست، بسیار روشن بود.»

جزائری افزود: «در حال حاضر جبهه مقاومت به این نتیجه رسیده است که به گفت‌وگو با اربیل نیاز دارد و تصمیم گرفته است هیچ‌گونه حمله‌ای به اقلیم کوردستان انجام ندهد و میدان درگیری را به خارج از عراق منتقل کند.»

رئیس کمیته اجرایی فراکسیون ملی همچنین حملات اخیر به مواضع حشدالشعبی را نقض حاکمیت عراق توصیف کرد و گفت تا زمانی که نیروهای آمریکایی در عراق حضور داشته باشند، هیچ تضمینی برای کنار گذاشتن سلاح از سوی گروه‌های مسلح وجود ندارد.

وی همچنین گزارش‌ها درباره حملات به عربستان سعودی از عراق را رد کرد و گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد حملاتی از خاک عراق علیه عربستان سعودی انجام شده است. جزائری در عین حال پیش‌بینی کرد که حشدالشعبی به حملات عربستان به عراق واکنش نشان دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده و عربستان سعودی اعلام کرده‌اند در پاسخ به حملات صورت‌گرفته علیه نیروهای آمریکایی و تأسیسات نفتی عربستان از خاک عراق، مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق را هدف قرار داده‌اند.

ب.ن