4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- ارتش ایالات متحده امروز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه، اعلام کرد که در پاسخ به حمله موشکی تهران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن، «موج سنگینی» از حملات علیه اهدافی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از وقفه‌ای نزدیک به یک هفته، تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه شده‌اند.

افزایش تنش‌ها علاوه بر رویارویی مستقیم تهران و واشینگتن، گروه‌های هم‌پیمان جمهوری اسلامی در منطقه را نیز درگیر کرده و امیدها برای ازسرگیری سریع مذاکرات میان طرف‌های درگیر را کمرنگ‌تر ساخته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر پس از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، وعده داده بود که پاسخ واشینگتن به تهران «قاطع و شدید» خواهد بود.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای آمریکایی «موج سنگینی از حملات» را علیه اهداف وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا کرده‌اند. بر اساس این بیانیه، ده‌ها هدف نظامی، از جمله مراکز فرماندهی و کنترل، مورد حمله قرار گرفته است.

در همین حال، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش داد که چندین نقطه در استان خوزستان و همچنین جزیره قشم هدف حملات موشکی قرار گرفته‌اند. به گفته مقام‌های محلی، مناطق اطراف شهرهای آبادان، شادگان، اروندکنار و اهواز از جمله مناطق آسیب‌دیده بوده‌اند.

هم‌زمان با گسترش دامنه درگیری‌ها، عربستان سعودی و ایالات متحده از اجرای حملات هوایی علیه پایگاه‌های گروه‌های مسلح در عراق خبر دادند. از سوی دیگر، اسرائیل نیز حزب‌الله لبنان را به نقض آتش‌بس متهم کرد.

ریاض اعلام کرده است که طی دو روز گذشته تأسیسات نفتی این کشور هدف حملات پهپادی قرار گرفته و گروه‌های مسلح عراقی هم‌پیمان تهران را مسئول این حملات می‌داند.

ارتش اردن نیز از رهگیری پنج موشک شلیک‌شده از سوی ایران خبر داد؛ اقدامی که پس از اعلام سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در خاک اردن صورت گرفت.

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تأکید کرد: «تا زمانی که تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، مقاومت نیز ادامه خواهد یافت.»

در جبهه لبنان نیز ارتش اسرائیل اعلام کرد حزب‌الله با به‌کارگیری یک پهپاد علیه یک خودروی اسرائیلی در داخل خاک لبنان، آتش‌بس را به‌ طور آشکار نقض کرده است.

اسرائیل که در هفته‌های ابتدایی جنگ در کنار ایالات متحده علیه ایران مشارکت داشت و هم‌زمان با حزب‌الله در لبنان درگیر بود، تاکنون به دور جدید حملات علیه جمهوری اسلامی نپیوسته است.

حملات در عراق و واکنش بغداد

عملیات هوایی مشترک آمریکا و عربستان سعودی در عراق پس از حملاتی انجام شد که ریاض، «شبه‌نظامیان وفادار به ایران» را مسئول آن معرفی کرده است.

ارتش آمریکا اعلام کرد در این عملیات، مراکز لجستیکی و انبارهای تسلیحاتی متعلق به یک گروه وابسته به ایران هدف قرار گرفته‌اند.

ائتلاف حشدالشعبی عراق اعلام کرد این حملات دست‌کم ۲۰ کشته بر جای گذاشته و آن را «تشدیدی خطرناک» علیه یک نهاد رسمی امنیتی عراق توصیف کرد.

دو مقام حشدالشعبی همچنین مدعی شدند پنج مستشار ایرانی در میان کشته‌شدگان حضور داشته‌اند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه نیز تابوت‌هایی را مشاهده کردند که با پرچم ایران پوشانده شده بود.

حشدالشعبی که با عنوان «نیروهای بسیج مردمی» نیز شناخته می‌شود، در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با گروه‌های جهادی تشکیل شد و بعدها در ساختار رسمی نیروهای مسلح عراق ادغام شد. با این حال، این ائتلاف شامل گروه‌هایی است که از حمایت ایران برخوردارند و به انجام عملیات مستقل شهرت دارند.

دولت عراق ضمن محکوم کردن حملات آمریکا و عربستان، اعلام کرد با هرگونه تجاوز به حاکمیت این کشور، فارغ از عامل یا توجیه آن، مخالف است.

شورای وزیران امنیت ملی عراق نیز تأکید کرد بغداد با هرگونه نقض حاکمیت ملی مقابله خواهد کرد و اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای تهدید کشورهای همسایه استفاده شود.

با این حال، فاکس نیوز به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که این عملیات با هماهنگی دولت عراق انجام شده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ایالات متحده طی هفته‌های اخیر فشار بر بغداد برای خلع سلاح گروه‌های نزدیک به ایران را افزایش داده است.

تنش در تنگه هرمز

ایالات متحده پیش‌تر اعلام کرده بود وقفه چندروزه در درگیری‌ها با هدف فراهم کردن زمینه آغاز دور جدیدی از مذاکرات، از جمله درباره وضعیت تنگه هرمز، صورت گرفته است.

سپاه پاسداران روز چهارشنبه اعلام کرد سه نفتکش را در این آبراه متوقف کرده و مدعی شد ایران اکنون «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد.

تهران همچنین تأکید کرده است که کنترل این مسیر راهبردی انتقال انرژی را حفظ خواهد کرد و از برنامه‌هایی برای دریافت عوارض عبور کشتی‌ها خبر داده است؛ اقدامی که با مخالفت واشینگتن روبه‌رو شده است.

در پی این تحولات، قیمت جهانی نفت خام که روز گذشته افزایش یافته بود، در معاملات امروز پنجشنبه با کاهش مواجه شد.

هم‌زمان، ایالات متحده از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران خبر داد؛ نهادهایی که واشینگتن آنها را به اخاذی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز متهم کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن