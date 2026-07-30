سپاه پاسداران: دو نفتکش اسکورتشده آمریکا در هرمز عقبنشینی کردند
اربیل (کوردستان۲۴)- سپاه پاسداران ایران، امروز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه، در بیانیهای اعلام کرد دو نفتکش که به گفته این نهاد «با حمایت هواپیماهای آمریکایی» قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، پس از وقوع آتشسوزی در یکی از آنها، مسیر خود را تغییر داده و بازگشتند.
در بیانیه سپاه آمده است: «شب گذشته دو نفتکش با تشویق هواپیماهای آمریکایی تلاش کردند از مسیر ناامن جنوبی تنگه هرمز عبور کنند، اما پس از وقوع آتشسوزی گسترده در یکی از آنها، هر دو شناور به سرعت بازگشتند.»
سپاه پاسداران همچنین تأکید کرد که ایران از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه در ۲۸ فوریه، کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
بر اساس بیانیه، تهران از آن زمان اصرار داشته است که کشتیهای عبوری از این گذرگاه راهبردی انرژی باید پس از دریافت مجوز و پرداخت هزینههای خدمات، تنها از مسیرهای تعیینشده از سوی ایران تردد کنند.
سپاه پاسداران در ادامه با تأکید بر موضع خود اعلام کرد: «تنگه هرمز قلمرو ماست و تا زمانی که لفاظیها، تهدیدهای مقامات آمریکایی و دخالت آنها در ترددهای دریایی منطقه ادامه داشته باشد، امکان بازگشایی آن وجود نخواهد داشت.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی در جهان به شمار میرود و هرگونه اختلال در عبور و مرور کشتیها از این آبراه، میتواند بر بازارهای جهانی انرژی تأثیر بگذارد.
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