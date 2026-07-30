تأکید مسرور بارزانی و محمد حلبوسی بر تقویت ثبات و حمایت از دولت فدرال عراق

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نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و رهبر حزب تقدم در اربیل، بر ضرورت هماهنگی سیاسی برای عبور از بحران‌های منطقه و تقویت روابط راهبردی میان دو طرف تأکید کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان امروز پنج‌شنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵)، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمد حلبوسی، رهبر حزب تقدم، بر اهمیت گسترش همکاری‌های دوجانبه در سایه‌ی شرایط حساس کنونی عراق و منطقه تأکید کرد.

تقویت همکاری‌های راهبردی و حمایت از دولت مرکزی

مسرور بارزانی در این نشست ضمن خوش‌آمدگویی به محمد حلبوسی و هیئت همراه، اعلام کرد که در این دیدار روابط میان دولت اقلیم کوردستان و حزب تقدم و همچنین مکانیسم‌های تقویت هماهنگی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به وضعیت پیچیده‌ی منطقه تصریح کرد: "لازم است از دولت کنونی علی زیدی حمایت کنیم تا بتواند در این شرایط، بحران‌های موجود را مدیریت کند. ما به پشتیبانی از دولت فدرال ادامه می‌دهیم و برای هرگونه همکاری با شرکای خود در عراق آماده هستیم."

ضرورت حفظ منافع عالی و ثبات کشور

در ادامه‌ی این کنفرانس، محمد حلبوسی، رهبر حزب تقدم، با ابراز خرسندی از دیدار مجدد با نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، این گفت‌وگوها را تداوم رایزنی‌های پیشین در بغداد دانست. وی افزود: "در دیداری که با پرزیدنت بارزانی خواهیم داشت، درباره‌ی اهمیت پیوند میان جریان‌های سیاسی برای صیانت از شایستگی‌های دولت و توجه به وضعیت اقتصادی و امنیتی عراق گفتگو می‌کنیم."

حلبوسی همچنین بر حمایت قاطع از دولت فدرال و برنامه‌ی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق، جهت اجرای برنامه‌ی دولت و حفظ ثبات کشور تأکید کرد و گفت: "وظیفه‌ی ما به عنوان نیروهای سیاسی این است که فارغ از اختلافات گذشته، بیش از پیش برای منافع شهروندان تلاش کنیم. ممکن است پیش‌تر اختلاف‌نظرهایی داشته‌ایم، اما اکنون سخن از منافع عالی در میان است و این امر مستلزم اتخاذ موضعی واحد است."

اهداف سفر هیئت حزب تقدم به اربیل

محمد حلبوسی و هیئت همراه امروز در سفری رسمی وارد اربیل شدند. بررسی آخرین تحولات عراق و منطقه، تقویت روابط میان پارت دموکرات کوردستان و حزب تقدم و همچنین پیگیری گفتگوهای میان اربیل و بغداد از محورهای اصلی این سفر است. علاوه بر این، موضوع مقابله با عاملان فساد نیز یکی از تِـم‌های کلیدی مذاکرات میان دو طرف خواهد بود.