اقدام مسرور بارزانی برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان

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اربیل (کوردستان۲۴)- وزیر کار و امور اجتماعی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که به دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، حداقل حقوق بازنشستگی کارگران بخش خصوصی به ۵۰۰ هزار دینار در ماه افزایش یافته است؛ تصمیمی که در چارچوب برنامه اصلاحات کابینه نهم دولت اقلیم اجرا می‌شود.

کویستان محمد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه اعلام کرد که به دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، حداقل حقوق بازنشستگی کارگران بخش خصوصی ۵۰۰ هزار دینار تعیین شده است.

شورای وزیران اقلیم کوردستان این دستور را به ‌طور رسمی ابلاغ کرده و بر اساس آن، هیچ کارگر بازنشسته‌ای در بخش خصوصی کمتر از ۵۰۰ هزار دینار در ماه حقوق دریافت نخواهد کرد.

بر اساس بیانیه شورای وزیران، این تصمیم با استناد به قانون شماره ۳ اصلاح‌شده مصوب سال ۱۹۹۲ اتخاذ شده است.

تعیین حداقل حقوق بازنشستگی کارگران بخش خصوصی بخشی از برنامه اصلاحات کابینه نهم به شمار می‌رود و در راستای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان این بخش اجرا خواهد شد.

ب.ن