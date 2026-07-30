محمد الحلبوسی وارد اربیل شد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس حزب التقدم عراق، وارد اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، شد. بر اساس اعلام یک منبع آگاه، او در دیدار با مقامات طراز اول اقلیم کوردستان درباره آخرین تحولات عراق و منطقه، روابط سیاسی میان دو حزب، گفت‌وگوهای اربیل و بغداد و روند تکمیل کابینه دولت جدید عراق رایزنی خواهد کرد.

محمد الحلبوسی، رئیس حزب التقدم عراق، امروز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به همراه هیئتی وارد اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، شد.

قرار است الحلبوسی در جریان این سفر با پرزیدنت مسعود بارزانی و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، دیدار و گفت‌وگو کند.

یک منبع آگاه به کوردستان۲۴ گفت محور اصلی این دیدارها بررسی آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق و منطقه، تقویت روابط میان پارت دموکرات کوردستان و حزب التقدم، ادامه گفت‌وگوها میان اربیل و بغداد، مبارزه با فساد در عراق و روند تکمیل کابینه جدید دولت این کشور خواهد بود.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که رایزنی‌های سیاسی میان احزاب و جریان‌های عراقی درباره مسائل داخلی، روابط بغداد و اربیل و روند تشکیل و تکمیل ساختار دولت همچنان ادامه دارد.

ب.ن