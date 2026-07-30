مسرور بارزانی و محمد الحلبوسی بر صیانت از حقوق همه جوامع عراق تأکید کردند

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اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و رئیس حزب التقدم عراق، بر ضرورت گسترش همکاری و هماهنگی میان نیروها و جریان‌های سیاسی عراق برای مقابله با چالش‌های کشور تأکید کردند. دو طرف همچنین بر حفظ نظام دموکراتیک و فدرالی عراق و حمایت از دولت این کشور در راستای تأمین حقوق همه شهروندان توافق نظر داشتند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و معاون پارت دموکرات کوردستان، امروز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ در اربیل از محمد الحلبوسی، رئیس حزب التقدم عراق، و هیئت همراه او استقبال کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، دو طرف در این دیدار درباره راه‌های توسعه روابط، تقویت همکاری و افزایش هماهنگی میان نیروها و جریان‌های سیاسی عراق برای رویارویی با مسائل، موانع و چالش‌های مختلف کشور گفت‌وگو کردند.

در این دیدار همچنین بر اهمیت حفظ نظام دموکراتیک و فدرالی عراق تأکید شد و دو طرف بر حمایت از دولت عراق در راستای صیانت از حقوق قانونی تمامی اقشار و جوامع این کشور و ارائه خدمات به همه شهروندان، بدون تبعیض و بر پایه عدالت، اتفاق نظر داشتند.

ب.ن