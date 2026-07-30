مقتدی صدر: اقدامات گروههای مسلح غیرقانونی جان نیروهای عراقی را میگیرد
اربیل (کوردستان۲۴)- مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، در واکنش به کشته شدن شماری از نیروهای حشدالشعبی در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی، با انتقاد از فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت، تأکید کرد که ادامه این وضعیت و انحصاری نبودن سلاح در دست دولت، همچنان به کشته شدن نیروهای حشدالشعبی و نیروهای امنیتی عراق منجر میشود.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، امروز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه با انتشار بیانیهای، اقدامات گروههای مسلح خارج از چارچوب قانون را عامل تداوم ناامنی در این کشور دانست و بر ضرورت انحصار سلاح در اختیار دولت تأکید کرد.
صدر در این بیانیه گفت: «اقدامات گروههای مسلح خارج از چارچوب قانون و انحصاری نبودن سلاح در دست دولت، همچنان جان رزمندگان حشدالشعبی و نیروهای امنیتی را میگیرد؛ آن هم بیهیچ حق و توجیهی.»
وی در ادامه با انتقاد از مسئولان و گروههای مؤثر در این وضعیت افزود: «در همین حال، کسانی که در رأس این وضعیت قرار دارند، از امنیت، آسایش و منافع اقتصادی برخوردارند، اما شما همچنان گرفتار رفتارهای فردی و غیرمسئولانهای هستید که هیچ مبنای عقلانی ندارد.»
رهبر جریان صدر همچنین ضمن ابراز همدردی با خانوادههای کشتهشدگان، برای جانباختگان طلب رحمت کرد، اما تصریح کرد: «برای کسانی که رفتارهای خودشان سبب از دست دادن عزیزانشان شده است، جای تسلیت و همدردی نیست.»
این اظهارات در پی حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به پایگاههای نیروهای حشدالشعبی در عراق مطرح شد. بر اساس گزارشها، در این حملات که شامگاه چهارشنبه ۲۹ ژوئیه انجام شد، دستکم ۲۰ عضو حشدالشعبی کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.
ب.ن