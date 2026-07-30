مسرور بارزانی از سرکنسول آلمان در اقلیم کوردستان تقدیر کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- نخستوزیر اقلیم کوردستان، در دیدار با سرکنسول آلمان در اقلیم، از تلاشهای وی برای تقویت روابط میان آلمان و اقلیم کوردستان قدردانی کرد. در این دیدار همچنین آخرین تحولات عراق و منطقه، روند اصلاحات دولت اقلیم و اهمیت ادامه حمایت از نیروهای پیشمرگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به مناسبت پایان مأموریت البرشت فون ویتکه، سرکنسول آلمان در اقلیم کوردستان، با وی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، نخستوزیر اقلیم کوردستان از فعالیتها و تلاشهای فون ویتکه در راستای توسعه و گسترش روابط میان آلمان و اقلیم کوردستان قدردانی کرد و برای وی در مسئولیتهای آینده آرزوی موفقیت کرد.
در این دیدار، دو طرف درباره روند اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در حوزههای مختلف، اهمیت تداوم حمایت از نیروهای پیشمرگ، حفظ امنیت و ثبات در اقلیم و همچنین تازهترین تحولات سیاسی و امنیتی مرتبط با عراق و منطقه گفتوگو کردند.
آلمان یکی از کشورهای اروپایی است که در سالهای گذشته در زمینههای مختلف، از جمله حمایت از نیروهای پیشمرگ در چارچوب ائتلاف بینالمللی علیه داعش و همکاریهای توسعهای، با اقلیم کوردستان همکاری داشته است.
ب.ن