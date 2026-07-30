پاکستان: مذاکرات آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که مذاکرات میان ایالات متحده و ایران با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه، به ‌ویژه درباره وضعیت تنگه هرمز، همچنان ادامه دارد.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشستی خبری در اسلام‌آباد گفت که گفت‌وگوهای میان دو طرف در شرایطی ادامه دارد که تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در نقاط مختلف خاورمیانه رو به افزایش است.

وی اظهار داشت: «مذاکرات بین دو طرف، به‌ ویژه در مورد تنگه هرمز و کاهش تنش، ادامه دارد.»

اندرابی جزئیات بیشتری درباره سطح مذاکرات، محل برگزاری یا پیشرفت گفت‌وگوها ارائه نکرد، اما اظهارات او نشان می‌دهد که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید بحران در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان همچنان در جریان است.

تنگه هرمز که بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، در هفته‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی تنش میان تهران و واشینگتن تبدیل شده است. هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها از این آبراه راهبردی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی انرژی و امنیت دریایی به همراه داشته باشد.

پاکستان که روابط دیپلماتیک با هر دو کشور را حفظ کرده است، در ماه‌های اخیر بر ضرورت گفت‌وگو، خویشتنداری و حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی تأکید کرده و از کاهش تنش‌ها در منطقه حمایت کرده است.

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