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در دیدار پرزیدنت مسعود بارزانی و رئیس حزب تقدم، آخرین تحولات سیاسی منطقه و ضرورت تقویت همکاری‌ها میان اربیل و بغداد برای عبور از چالش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روز پنج‌شنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵)، پرزیدنت مسعود بارزانی در بارگاه بارزانی با محمد حلبوسی، رئیس حزب تقدم و رئیس پیشین مجلس نمایندگان عراق و هیئت همراه وی دیدار کرد.

در این نشست، وضعیت سیاسی عراق و آخرین تحولات و تغییرات جاری در سطح این کشور و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طرفین بر اهمیت درک مشترک از شرایط موجود برای حفظ ثبات تأکید کردند.

بخش دیگری از این دیدار به گفتگو درباره‌ی روابط میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق اختصاص یافت. در این راستا، پرزیدنت بارزانی و محمد حلبوسی بر لزوم تقویت هماهنگی و تداوم ارتباطات میان جریان‌های سیاسی عراق جهت عبور از موانع و چالش‌های پیش‌ رو تأکید کردند.

همچنین در پایان این نشست، بر ضرورت یافتن راهکارهای منطقی و قانونی برای حل مشکلات باقی‌مانده میان طرفین با هدف خدمت به منافع عمومی مردم تأکید شد.