هوشمندسازی سیستم راهنمایی و رانندگی عراق با الگوبرداری از اقلیم کوردستان
مدیریت کل راهنمایی و رانندگی عراق با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی، فرآیند صدور گواهینامه و خدمات خودرویی را با هدف کاهش بروکراسی الکترونیکی میکند.
مدیریت کل راهنمایی و رانندگی عراق اقدامات گستردهای را برای الکترونیکی کردن تمامی مراحل اداری آغاز کرده است. این نهاد با الگوبرداری از تجربهی موفق در اقلیم کوردستان، استفاده از فناوری هوش مصنوعی را برای تسریع در امور رانندگان و حذف روالهای سنتی در دستور کار قرار داده است.
حیدر شاکر، مدیر روابط عمومی مدیریت کل راهنمایی و رانندگی عراق در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که به زودی سیستم الکترونیکی جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی فعال خواهد شد. به گفتهی وی، شهروندان و رانندگان میتوانند از طریق تلفن همراه و با استفاده از این فناوری، خدماتی نظیر صدور و تمدید گواهینامهی رانندگی، تمدید سالیانهی اسناد خودرو و نقل و انتقال مالکیت را به صورت آنلاین انجام دهند.
وی در توضیح مزایای این طرح افزود: "در سیستم قدیمی، شهروندان ناچار بودند برای تکمیل یک پرونده به ۱۲ واحد و باجهی مختلف مراجعه کنند، اما اکنون این فرآیند به سیستم تکپنجره تبدیل شده است. با اجرای کامل این طرح، حضور فیزیکی در ادارات تنها برای دریافت کارت نهایی گواهینامه یا سند خودرو الزامی خواهد بود."
بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر نزدیک به ۸ میلیون خودرو در عراق وجود دارد که ۸۰ درصد آنها از نوع سواری شخصی هستند. همچنین سالانه بیش از ۳۰۰ هزار خودروی جدید وارد کشور میشود. بیشترین تراکم خودروها متعلق به بغداد، پایتخت عراق است که شمار آنها به حدود ۳ میلیون دستگاه میرسد.