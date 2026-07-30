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وزارت دفاع ایالات متحده با هدف جبران کاهش ذخایر تسلیحاتی خود، قراردادی تاریخی و بلندمدت برای تولید انبوه سامانه‌های دفاع هوایی امضا کرد.

وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) روز پنج‌شنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵)، از امضای قراردادی بی‌سابقه با شرکت "لوکهید مارتین" برای تولید موشک‌های دفاع هوایی "پاتریوت" خبر داد. ارزش مجموع این قرارداد ۵۸.۶۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

این اقدام در راستای جبران کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی آمریکا صورت می‌گیرد که به دلیل تشدید تنش‌ها و درگیری‌های فزاینده در نقاط مختلف جهان رخ داده است. پنتاگون در بیانیه‌ی خود تأکید کرد که این توافق، یک چرخش راهبردی مهم محسوب می‌شود؛ چرا که قرارداد پیشین که یک‌ساله و به ارزش ۴.۷ میلیارد دلار بود، اکنون به یک برنامه‌ی تامین هفت‌ساله تبدیل شده است. این برنامه‌ی جامع، خرید چندجانبه‌ی سامانه‌های رهگیر را از سال مالی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۲ پوشش می‌دهد.

تصمیم اخیر پنتاگون در حالی اتخاذ می‌شود که فشار مضاعفی بر ذخایر دفاع هوایی و تسلیحاتی آمریکا وارد شده است. بخش بزرگی از مهمات راهبردی این کشور در جریان فعالیت‌های نظامی اخیر مرتبط با ایران و همچنین حمایت‌های گسترده‌ی تسلیحاتی از متحدان واشنتن مصرف شده است. این وضعیت باعث بروز نگرانی‌های داخلی میان مقامات آمریکایی در خصوص احتمال کاهش سطح آمادگی راهبردی ارتش ایالات متحده شده است.