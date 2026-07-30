1 ساعت پیش

وقوع انفجار در محدوده‌ی اداره‌ی راپرین منجر به جان‌باختن سه شهروند و تخریب گسترده‌ی یک واحد مسکونی شد؛ علت حادثه هنوز در دست بررسی است.

بر اثر وقوع انفجار در منزل یکی از شهروندان در شهر حاجیاوا واقع در محدوده‌ی اداره‌ی راپرین، سه نفر جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر به شدت مجروح شد. این حادثه خسارات ساختمانی سنگینی بر جای گذاشته و تصاویر منتشر شده، وقوع آتش‌سوزی گسترده در محل حادثه را نشان می‌دهد.

طبق اطلاعات اولیه‌ی خبرنگاران میدانی، علاوه بر جان‌باختگان و فرد مجروح، یک نفر دیگر نیز مفقود شده است و سرنوشت او تا این لحظه مشخص نیست.

نیروهای امدادی و تیم‌های آتش‌نشانی بلافاصله در محل حاضر شده‌اند، اما نهادهای ذی‌ربط هنوز جزئیاتی درباره‌ی علت دقیق این انفجار منتشر نکرده‌اند.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲ مرداد ۱۴۰۵) نیز وقوع انفجار کپسول گاز در روستای "دیره" از توابع ناحیه‌ی سرکپکان در شهرستان رانیه، منجر به جان‌باختن یک کودک سه ساله و زخمی شدن پنج عضو دیگر یک خانواده شده بود. مدیریت کل سلامت راپرین پیش‌تر نسبت به رعایت نکات ایمنی در محیط‌های مسکونی هشدار داده بود.