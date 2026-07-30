تأکید مشاور امنیت ملی عراق بر دوری از منازعات و گسترش همکاری با ناتو
قاسم عبودی در گفتگو با مقام ارشد ناتو اعلام کرد که بغداد بر حفظ ثبات و توسعهی روابط متوازن با جامعهی بینالمللی پافشاری میکند.
قاسم عبودی، مشاور امنیت ملی عراق، روز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵)، در یک گفتگوی تلفنی با کریستین باک، دستیار دبیرکل ناتو در امور عملیات، بر پایبندی بغداد به حفظ ثبات داخلی تأکید کرد. وی تصریح کرد که علیرغم تلاش برخی طرفها برای کشاندن عراق به منازعات منطقهای، دولت بر تقویت پیوندهای خود با ائتلاف ناتو و جامعهی بینالمللی متمرکز است.
در این تماس تلفنی، کریستین باک ضمن تبریک به قاسم عبودی به مناسبت انتصاب وی به عنوان مشاور جدید امنیت ملی، از تمایل ناتو برای بازگشت هیئت اعزامی این ائتلاف به عراق خبر داد. عبودی نیز خاطرنشان کرد که جامعهی بینالمللی از دولت علی زیدی حمایت میکند؛ دولتی که دارای دیدگاهی فراگیر برای ادارهی کشور است و قصد دارد همکاری با ناتو را در زمینههای مشاورهای، آموزشهای نظامی و تقویت نیروهای امنیتی گسترش دهد.
مشاور امنیت ملی عراق هشدار داد که برخی جریانها در تلاشاند تا کشور را به سمت درگیریهایی سوق دهند که هیچ سودی برای منافع ملی ندارد، اما ارادهی دولت بر تثبیت صلح و بازسازی استوار است. در پایان این گفتگو، کریستین باک پیشنهاد داد که دور جدید گفتگوهای دیپلماتیک سطح بالا میان طرفین در ماه اکتبر آینده در بروکسل برگزار شود تا جزئیات توسعهی همکاریهای راهبردی مورد بررسی قرار گیرد.