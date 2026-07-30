تشکیل ائتلاف دفاع دریایی با مشارکت ۱۴ کشور در ریاض

3 ساعت پیش

کشورهای عضو "ائتلاف دریایی دفاع چندملیتی" با هدف تأمین امنیت دریانوردی و حفاظت از مسیرهای راهبردی انتقال انرژی در دریای سرخ و تنگه‌ی باب‌المندب، توافق‌نامه‌ی همکاری امضا کردند.

به گزارش سرویس خبری، روز پنج‌شنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵)، دولت‌های شرکت‌کننده در "ائتلاف دریایی دفاع چندملیتی" طی نشستی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، تأسیس رسمی این ائتلاف را اعلام کردند. این تشکل جدید با هدف تقویت امنیت دریایی، تضمین آزادی کشتی‌رانی و صیانت از مسیرهای تجارت جهانی در مناطق حساس آبی از جمله تنگه‌ی باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن پایه‌گذاری شده است.

اهداف راهبردی و مبانی قانونی

۱۴ کشور حاضر در این ائتلاف بر پایبندی کامل خود به منشور سازمان ملل متحد، قوانین بین‌المللی و معاهدات جهانی تأکید کردند. بر اساس بیانیه‌ی پایانی، تشکیل این ائتلاف واکنشی به چالش‌های فزاینده‌ی امنیتی در منطقه و ضرورتی برای تقویت همکاری‌های جمعی در جهت محافظت از خطوط انتقال انرژی و تجارت بین‌المللی است. اعضای ائتلاف تصریح کردند که امنیت دریایی یک مسئولیت مشترک است و هماهنگی میان آن‌ها، رکن اصلی مقابله با تهدیدات فرامرزی خواهد بود.

محورهای همکاری و ساختار سازمانی

کشورهای مؤسس در این نشست بر سر موارد زیر به توافق نهایی رسیدند:

۱. رسمیت یافتن ائتلاف: ایجاد چارچوبی منسجم برای صیانت از منافع مشترک در دریای سرخ و خلیج عدن.

۲. توسعه‌ی همکاری‌ها: تقویت تبادل اطلاعات و داده‌های امنیتی، برنامه‌ریزی برای عملیات‌های مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی و رزمایش‌های دریایی.

۳. ماهیت دفاعی: این ائتلاف دارای ماهیتی کاملاً دفاعی است و هیچ کشور یا سازمانی را هدف قرار نمی‌دهد؛ همچنین تمامی فعالیت‌های آن با احترام به حاکمیت ملی کشورها و قوانین بین‌المللی انجام می‌شود.

۴. مرکز فرماندهی: عربستان سعودی به عنوان کشور پیشرو و میزبان، محل استقرار مقر دائمی، مرکز فرماندهی و کنترل، و همچنین دبیرخانه‌ی کل ائتلاف تعیین شد.

گامی به سوی ثبات منطقه‌ای

در این بیانیه آمده است که مشارکت در فعالیت‌های ائتلاف بر اساس تصمیم حاکمیتی هر کشور و مطابق با قوانین داخلی آن‌ها خواهد بود. همچنین از سایر کشورهایی که دارای اهداف مشترک با این ائتلاف هستند، دعوت شده است تا جهت گسترش چتر امنیتی در این منطقه‌ی راهبردی، به عضویت آن درآیند.

فهرست کشورهای عضو

۱۴ کشور تشکیل‌دهنده‌ی این ائتلاف عبارتند از: عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی.

اعضای ائتلاف، این اقدام را گامی راهبردی در راستای تثبیت امنیت در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان توصیف کردند که به حمایت از ثبات و توسعه‌ی اقتصادی جهانی منجر خواهد شد.