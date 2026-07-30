سخنگوی دولت عراق: از حملات اخیر هیچ اطلاع پیشدستانهای نداشتیم
حیدر عبودی با تأکید بر اینکه اجازه داده نخواهد شد از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود، از پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در سپتامبر آینده خبر داد.
حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، پنجشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵)، در یک مصاحبهی تلویزیونی، مواضع رسمی بغداد را دربارهی وضعیت امنیتی، نظامی و دیپلماسی کشور تشریح کرد. وی اظهار داشت که شورای وزرای امنیت ملی عراق، حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی را که حاکمیت ملی این کشور را هدف قرار داده است، به شدت رد و محکوم میکند.
عبودی با اشاره به ضرورت گفتگوهای دیپلماتیک افزود: "دولت عراق بر این باور است که راهکار دیپلماتیک تنها مسیر برای دور کردن منطقه از بحران است. عراق هرگز اجازه نداده و نخواهد داد که خاکش به پایگاهی برای حمله به کشورهای همسایه تبدیل شود."
سخنگوی دولت عراق در خصوص هماهنگیهای احتمالی گفت: "دولت هیچگونه مجوز رسمی برای حمله به نقاط یا گروههای خاص صادر نکرده و اطلاعات پیشدستانهای از این حملات نداشته است." وی همچنین خاطرنشان کرد که به دلیل این تنشها، علی زیدی سفر خود به عربستان سعودی را لغو کرده است.
بر اساس آمار اعلام شده، بمباران هفت استان عراق منجر به کشته شدن ۱۸ عضو حشد شعبی و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر شده است. عبودی تأکید کرد که عراق خواستار ارائهی مستندات از سوی ریاض مبنی بر ادعای حمله از خاک عراق به عربستان شده است، چرا که تیمهای تحقیق در بغداد هیچ سندی در این رابطه نیافتهاند.
در بخش دیگری از این گفتگو، حیدر عبودی اعلام کرد که ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) موعد نهایی برای پایان حضور ائتلاف بینالمللی در عراق خواهد بود. وی همچنین به امضای توافقنامهی اجرای پروژهی راهبردی "جادهی توسعه" در سفر اخیر به ترکیه و تلاشهای دولت برای تضمین تداوم صادرات نفت اشاره کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که در بامداد چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵)، نیروهای آمریکا و عربستان سعودی مجموعهای از حملات هوایی را علیه مواضع لجستیکی و انبارهای سلاح گروههای مسلح در استانهای بغداد، واسط، نینوا، بصره و کرکوک انجام دادند.