تعلیق پروازهای خطوط هوایی ترکیه به سلیمانیه تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶

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خطوط هوایی ترکیه به دلیل بی‌ثباتی و چالش‌های امنیتی منطقه، تمامی پروازهای خود به مقصد فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه را تا پایان ماه سپتامبر سال جاری میلادی متوقف کرد.

پنجشنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵)، عطا انور، رئیس انجمن شرکت‌ها و دفاتر گردشگری سلیمانیه در گفتگو با "کوردستان۲۴" اعلام کرد: شرکت هواپیمایی "ترکیش ایرلاینز" به طور رسمی تصمیم گرفته است پروازهای خود به مقصد فرودگاه بین‌المللی جلال طالبانی در سلیمانیه را تا تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) به حالت تعلیق درآورد. این شرکت همچنین پروازهای خود به مقصد فرودگاه بین‌المللی اربیل را نیز تا تاریخ ۷ اوت (۱۶ مرداد) متوقف کرده است.

رئیس انجمن شرکت‌های گردشگری سلیمانیه تصریح کرد که این تصمیم بر اساس ارزیابی‌های امنیتی و به دلیل وخامت اوضاع در منطقه اتخاذ شده است.

عطا انور در ادامه افشا کرد که خطوط هوایی ترکیه از ماه آوریل گذشته (فروردین ماه)، تمامی پروازهای خود به مقصد فرودگاه جلال طالبانی در سلیمانیه را به طور کامل متوقف کرده و از آن زمان تاکنون هیچ پروازی به این شهر انجام نداده است.

تنش‌های اخیر در خاورمیانه باعث شده است که چندین شرکت هواپیمایی بین‌المللی، برنامه‌ی پروازهای خود به منطقه را برای مدتی نامعلوم به حالت تعلیق درآورده یا تغییر دهند.