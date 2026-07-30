فرهاد اتروشی: تدولت عراق در مورد جنگ و صلح اختیاری ندارد
نایبرئیس پارلمان عراق از احتمال ادامهی حملات به اربیل خبر داد
نایبرئیس پارلمان عراق با انتقاد از تعدد گروههای مسلح خارج از کنترل دولت، از تهدید علیه نخستوزیر به دلیل مبارزه با فساد و تلاش برای تأمین روزانه ۳ میلیون لیتر بنزین برای اقلیم کوردستان خبر داد.
امروز پنجشنبه، ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵)، فرهاد اتروشی، نایبرئیس پارلمان عراق در گفتوگوی اختصاصی با "کوردستان۲۴" اعلام کرد که در میان تنشهای جاری منطقه، موضع عراق مبهم است. وی تأکید کرد که عراق بیش از هر کشور دیگری با چالش روبهرو شده و آسیب دیده است؛ لذا اگر عراقیها با یکدیگر همکاری نکنند، وضعیت وخیمتر خواهد شد.
انحصار سلاح در دست دولت و تداوم حملات به اربیل
فرهاد اتروشی با اشاره به اینکه تصمیمگیری برای جنگ و صلح بهطور کامل در اختیار دولت عراق نیست، تصریح کرد: "این گروههای مسلح هستند که تصمیم میگیرند و همانطور که مشاهده میشود، به چندین کشور حمله کردهاند. ما به عنوان دولت اقلیم کوردستان و حتی به عنوان پارت دموکرات کوردستان، خواستار حمایت از دولت مرکزی هستیم تا استفاده از سلاح تنها در انحصار دولت باشد."
نایبرئیس پارلمان عراق افزود که وجود سلاح خارج از کنترل دولت و گسترش فساد، کشور را به سمتی خطرناک میبرد. وی هشدار داد که اگر وضعیت به همین منوال باقی بماند، حملات گروههای مسلح به اربیل ادامه خواهد یافت؛ زیرا این گروهها پرشمار و خارج از کنترل هستند و هماهنگی میان آنها وجود ندارد.
مبارزه با فساد و تهدید علیه نخستوزیر
فرهاد اتروشی در بخش دیگری از این گفتگو فاش کرد که علی زیدی، نخستوزیر عراق، به دلیل پافشاری بر مبارزه با مفسدان مورد تهدید قرار گرفته و با موانع متعددی روبهرو است. وی گفت: "زیدی اعلام کرده است که آمادهی فدا کردن جان خود در راه مبارزه با فساد است. هرچند چارچوب هماهنگی، آمریکا و اروپا از این روند حمایت کردهاند، اما این مسیر بسیار دشوار و پیچیده است."
در رابطه با پروندههای فساد در پارلمان، اتروشی اظهار داشت: "لیست نمایندگان متهم را تنها رئیس پارلمان مشاهده کرده است. طبق گفتهی وی، نام ۱۹ نماینده در این لیست وجود دارد که ۵ نفر مربوط به دورههای پیشین و ۱۵ نفر از دورهی ششم هستند. همچنین دستگاه قضایی خواستار رفع مصونیت از بیش از ۳۰ نفر از متهمان به فساد شده است."
چالشهای اقتصادی و بحران سوخت در اقلیم کوردستان
نایبرئیس پارلمان عراق وضعیت اقتصادی کشور را نامطلوب ارزیابی کرد و کاهش درآمدها را یکی از چالشهای اصلی دولت زیدی دانست. وی در خصوص بحران بنزین در اقلیم کوردستان گفت: "در دیدار با وزیر نفت، درخواست کردم روزانه ۳ میلیون لیتر بنزین برای اقلیم کوردستان تأمین شود که این اقدام بخش بزرگی از مشکلات را حل خواهد کرد. همچنین افزایش سهمیهی ۵۰ هزار بشکهای نفت خام اقلیم کوردستان را بهصورت رسمی از نخستوزیر عراق مطالبه کردهام."
روابط راهبردی با اربیل و نقش پرزیدنت بارزانی
فرهاد اتروشی با اشاره به سفر محمد حلبوسی به اربیل، به پیشینهی تلاشهای پرزیدنت بارزانی برای گردهمآوردن جریانهای اهل سنت پس از سال ۲۰۰۳ جهت حفظ توازن سیاسی اشاره کرد. وی اظهار داشت: "پارت دموکرات کوردستان در صدد بازنگری در روابط و سازماندهی مجدد حضور خود در بغداد است. حلبوسی نیز تمایل خود را برای عادیسازی روابط با این حزب نشان داد و دیدارهای امروز وی با پرزیدنت بارزانی و مسرور بارزانی بسیار بااهمیت و راهبردی بود."
وی در پایان دربارهی بازگشت ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای داخلی اقلیم کوردستان به بغداد بهصورت ماهیانه، خاطرنشان کرد که تلاشها برای کاهش این مبلغ ادامه دارد، اما رسیدن به توافق در این زمینه آسان نخواهد بود.