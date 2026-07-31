ورود بیش از ٦٠ هزار مهاجر غیرقانونی به اسپانیا

2 ساعت پیش

پلیس اسپانیا اعلام کرد دەها هزار شهروند مراکشی به صورت غیرقانونی وارد اسپانیا شده‌اند و منابع خبری نیز از جان باختن دست‌کم ۲۷ نفر خبر می‌دهند.

پلیس اسپانیا به خبرگزاری فرانسه (AFP) گفت: تعیین تعداد دقیق مهاجران غیرقانونی که طی ۲۴ ساعت گذشته از طریق شهر "سیوتا" از مراکش وارد اسپانیا شده‌اند بسیار دشوار است، اما بر اساس آمار اولیه، تعداد آن‌ها از ٦٠ هزار نفر فراتر رفته است.

هم‌زمان، یک منبع در حکومت اسپانیا افشا کرد که ورود مهاجران تنها محدود به ساعات روز نبوده، بلکه در تمام طول شب گذشته نیز از مراکش وارد شهر سیوتا شده‌اند و این موج ورود تا بامداد روز جمعه همچنان ادامه داشته است.

این منبع همچنین افزود: دست‌کم ۲۷ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در راه رسیدن به اسپانیا جان خود را از دست داده‌اند.