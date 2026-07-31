تحریم بیش از ۱۰۰۰ فرد، کشتی و هواپیمای مرتبط با ایران

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وزیر خزانه‌داری آمریکا وعده داد که دولت کشورش اقدامات قاطعانه‌ای را برای جلوگیری از گردش مالی ایران در سراسر جهان اتخاذ خواهد کرد.

اسکات بپینت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، در گفت‌وگو با شبکه "فاکس نیوز" اعلام کرد: حجم زیادی از پول‌های ایران در بازارهای جهانی وجود دارد و ما به دقت آن‌ها را ردیابی کرده و توقیف خواهیم کرد.

همچنین بر اساس گزارش وب‌سایت "آکسیوس"، دولت دونالد ترامپ بر این باور است که تحریم‌های اقتصادی در مقایسه با حمله نظامی، ابزار کارآمدتری برای تضعیف ایران به شمار می‌رود.

در همین راستا، واشنگتن از طریق احیای کمپین "فشار حداکثری"، تحریم‌هایی را علیه بیش از ۱۰۰۰ فرد، کشتی و هواپیما اعمال کرده است؛ اقدامی که هدف آن مختل کردن تجارت نفت، سیستم بانکی، شبکه‌های خرید تسلیحات و حمل‌ونقل دریایی ایران است.

در آخرین مورد نیز در ۲۴ ژوئیه، ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه ۹ شرکت و ۴ فرد مرتبط با بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، به اتهام دخالت در کمک به تهران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وضع کرد.

این فشارهای مالی در حالی اعمال می‌شود که اقتصاد ایران شرایطی پر بحران و مشکلات مالی سختی را سپری می‌کند؛ به طوری که ارزش تومان ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خود سقوط کرده و نرخ تورم از ۶۰ درصد عبور کرده است. این وضعیت هم‌زمان با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه رخ می‌دهد.