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اربیل (کوردستان۲۴)- علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به مناسبت چهل‌وسومین سالگرد نسل‌کشی بارزانی‌ها با انتشار پیامی، این جنایت را بخشی از سیاست سرکوب رژیم بعث برای نابودی هویت مردم کورد دانست و تأکید کرد که این سیاست در نهایت در برابر اراده مردم عراق شکست خورد.

امروز جمعه، ۳۱ ژوئیه، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به مناسبت چهل‌وسومین سالگرد نسل‌کشی بارزانی‌ها پیامی منتشر کرد و اعلام کرد که ۴۳ سال از جنایت رژیم بعث علیه جنبش ملی کورد و نسل‌کشی بارزانی‌ها می‌گذرد.

الزیدی در این پیام، نسل‌کشی بارزانی‌ها را بخشی از سیاست سازمان‌یافته سرکوب رژیم بعث با هدف از میان بردن هویت مردم کورد توصیف کرد و گفت این سیاست در نهایت در برابر اراده مردم عراق ناکام ماند.

نخست‌وزیر عراق در این سالگرد، با مردم کوردستان، پارت دموکرات کوردستان و به ‌ویژه پرزیدنت مسعود بارزانی ابراز همدردی کرد.

وی همچنین با تأکید بر پایبندی به نظام دموکراتیک و فدرالی عراق، بر ضرورت ادامه تلاش‌های مسئولانه و دلسوزانه برای غلبه بر چالش‌ها و موانع پیش روی کشور تأکید کرد.

ب.ن