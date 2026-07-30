52 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- امروز، جمعه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، به مناسبت چهل‌وسومین سالگرد نسل‌کشی بارزانی‌ها پیامی منتشر کرد.

متن پیام مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان:

امروز چهل‌وسه سال از یکی از وحشیانه‌ترین جنایت‌های رژیم سابق عراق می‌گذرد؛ جنایتی که به کشتار جمعی و نسل‌کشی هزاران انسان بی‌گناه بارزانی انجامید.

در این مناسبت اندوه‌بار، با احترام و افتخار یاد و خاطره بارزانی‌های قربانی نسل‌کشی و همه شهدا و قربانیان نسل‌کشی در کوردستان، از جمله قربانیان گرمیان، بادینان، بالیسان، شیخ‌وسانان، کوردهای فَیلی و شنگال را گرامی می‌داریم. همچنین از همه انسان‌های آزاده‌ای که در آن روزهای سخت در کنار خانواده‌های داغدار بارزانی ایستادند و به آنان یاری رساندند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

در این مناسبت بار دیگر تأکید می‌کنیم که دولت فدرال باید به وظیفه قانونی و مسئولیت اخلاقی خود عمل کرده و خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به خانواده‌های قربانیان عملیات نسل‌کشی انفال و همه قربانیان جنایت‌های رژیم سابق عراق را به ‌گونه‌ای شایسته جبران کند.

همچنین ضروری است مردم کوردستان هرگز این جنایت‌ها را از یاد نبرند و همواره به خاطر داشته باشند که ملت کورد برای دستیابی به حقوق مشروع خود، فداکاری‌های بزرگ و بی‌نظیری کرده است. از این‌رو، هرگز از دستاوردهای ملی و میهنی خود چشم‌پوشی نخواهد کرد و با همه توان از آنها پاسداری خواهد کرد.

در سالگرد نسل‌کشی بارزانی‌ها، به روان پاک همه شهدا و قربانیان نسل‌کشی درود می‌فرستیم.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶