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اربیل (کوردستان۲۴)- یک منبع در چارچوب هماهنگی عراق به کوردستان۲۴ اعلام کرد که علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، در نشستی با رهبران این ائتلاف هشدار داده است که در صورت مداخله جناح‌های سیاسی در اختیارات قانونی دولت و نهادهای اجرایی، از سمت خود استعفا خواهد داد.

به گفته این منبع، این اظهارات پس از نشست شورای امنیت ملی عراق و در جریان جلسه‌ای با رهبران چارچوب هماهنگی مطرح شده است؛ نشستی که در آن اختلاف‌نظرها بر سر سفر برنامه‌ریزی‌شده نخست‌وزیر به عربستان سعودی آشکار شد و به گفته منبع، بازتاب‌دهنده اختلافات عمیق‌تر درباره حدود اختیارات قوه مجریه و نحوه مدیریت سیاست خارجی عراق بود.

این منبع افزود که اعضای چارچوب هماهنگی درباره سفر علی الزیدی به عربستان سعودی به دو دسته تقسیم شده‌اند. به گفته او، شش جناح خواستار لغو کامل این سفر و دیدار برنامه‌ریزی‌شده با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بودند، در حالی که شش جناح دیگر با وجود تأکید بر اهمیت راهبردی این سفر، پیشنهاد کرده‌اند که اجرای آن تا فراهم شدن شرایط سیاسی مناسب‌تر به تعویق بیفتد.

بر اساس این گزارش، اختلاف بر سر این موضوع با واکنش تند نخست‌وزیر همراه شد. منبع مدعی است که الزیدی تأکید کرده اگر اختیارات قانونی شورای وزیران و شورای امنیت ملی از سوی جریان‌های سیاسی نادیده گرفته شود، از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد. او همچنین گفته است که هرگونه تغییر در برنامه سفرهای دیپلماتیکش نباید در نتیجه فشارهای سیاسی چارچوب هماهنگی صورت گیرد.

این منبع، اختلافات مطرح‌شده را نشانه‌ای از چالش گسترده‌تر بر سر میزان نفوذ ائتلاف‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، به‌ ویژه در حوزه سیاست خارجی، توصیف کرد.

به گفته این منبع، علی الزیدی در ادامه این نشست از جریان‌های سیاسی خواسته است به جای تمرکز بر مخالفت با تصمیم‌های اجرایی، اجرای تعهدات امنیتی پیشین را در اولویت قرار دهند. او از اعضای چارچوب هماهنگی خواسته روند خلع سلاح گروه‌های مسلح را تسریع کنند و یادآور شده است که بر اساس توافق موجود، این گروه‌ها موظف‌اند تا مهلت ۳۰ سپتامبر سلاح‌های خود را تحویل داده و نیروهایشان را به طور کامل منحل کنند.

منبع مذکور هدف از این موضع‌گیری نخست‌وزیر را تأکید بر اقتدار نهادهای اجرایی و جلب توجه جریان‌های سیاسی به اجرای تعهدات امنیتی از پیش توافق‌شده عنوان کرد.

ب.ن