رونمایی از طرح صلح ترامپ؛ پذیرش طرح صلح توسط حماس
شورای صلح، نقشه راه ملی جدیدی را برای تکمیل اجرای طرح صلح جامع دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در غزه منتشر کرد. این طرح شامل مراحل عقبنشینی کامل ارتش اسرائیل، واگذاری امور امنیتی و اداری غزه به کمیته ملی، و تخصیص ۴۰۰ میلیون دلار برای جبران خسارتهای وارده به بخشهای آسیبدیده است.
شورای صلح در غزه روز جمعه، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، طی بیانیهای طرح جدیدی را تحت عنوان "نقشه راه برای تکمیل اجرای طرح صلح جامع ترامپ در نوار غزه" اعلام کرد.
این طرح بر پایه پنج اصل کلیدی زیر بنا شده است:
اصل ۱؛ چارچوب بینالمللی و افق فلسطین: تمامی طرفها بر پابندی خود به طرح صلح جامع ترامپ و قطعنامه شماره ۲۸۰۳ ( سال ۲۰۲۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید میکنند. هدف از این روند، پایان دادن به ویرانیها، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از نوار غزه، بازگشت زندگی عادی و فراهم کردن زمینه مناسب اقتصادی و نظامی برای مدیریت فلسطینی به منظور دستیابی به حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل است.
اصل ۲؛ توقف حملات و نقش کمیته ملی : اسرائیل موظف به اجرای سریع شروط پروتکل شرمالشیخ و توقف تمامی عملیاتهای نظامی میشود؛ همزمان، جنبش حماس و دیگر گروههای فلسطینی نیز حملات خود را متوقف خواهند کرد. ظرف ۱۴ روز پس از تصویب این طرح، جدول زمانی و سازوکارهای اجرای مرحله دوم آماده میشود که امکان تمدید زمان آن توسط کمیته نظارت بینالمللی وجود دارد.
سپس "کمیته ملی مدیریت غزه" پس از اطمینانِ کمیته نظارت (که شامل نمایندگان شورای صلح، نیروهای بینالمللی حفظ صلح و ضامنها است) از اجرای تعهدات، وارد نوار غزه شده و کار خود را آغاز میکند.
اصل ۳؛ اجرای مرحله به مرحله طرح: گذار از یک مرحله به مرحله بعد، مشروط به اجرای کامل تعهدات مرحله قبل است که توسط کمیته نظارت بینالمللی پیگیری شده و موارد تخلف ثبت میشوند.
اصل ۴؛ واگذاری بخشهای اداری و امنیتی: جنبش حماس و تمامی گروههای دیگر با واگذاری کامل اداره امور مدنی و امنیتی نوار غزه به کمیته ملی طبق طرح صلح ترامپ موافقت کردهاند. این کمیته از استقلال کامل برخوردار خواهد بود و گروهها در طول دوره انتقالی حق مداخله در امور آن را نخواهند داشت.
اصل ۵؛ مدیریت اداری و تأمین حقوق کارمندان: کمیته ملی، تداوم فعالیت نهادهای مدنی و ارائه خدمات عمومی را تضمین میکند. با تمامی کارمندان مدنی طبق قوانین فلسطین و به شکلی عادلانه رفتار خواهد شد و حقوق کسانی که بازنشسته میشوند یا به کارشان پایان داده میشود، محفوظ است.
این کمیته با حمایت بینالمللی، حسابرسی مالی و اداری جامعی را در غزه برای حفظ و بازگرداندن اموال عمومی انجام میدهد و تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار آمریکا را برای جبران تعهدات مالی شرکتها و پیمانکاران بینالمللی و داخلی اختصاص خواهد داد؛ پروسهای که به صورت آزمایشی طی سه سال اجرا میشود. تمامی مسائل مالی معوقه دیگر نیز به گفتگوهای ملی آتی موکول خواهد شد.
بندهای اجرایی طرح:
بند ۶ (شعار "یک حکومت، یک قانون، یک سلاح"): نوار غزه طبق این اصل اداره خواهد شد و "کمیته ملی مدیریت غزه" تنها مرجع قانونی خواهد بود که حق حمل و نگهداری سلاح را دارد؛ اصلی که جنبش حماس از سال ۲۰۰۶ آن را رد میکرد، اما پذیرش آن در این طرح، پایهای اساسی برای تمامی بندهای دیگرِ خلع سلاح در مراحل بعدی است.
بند ۷ (ساماندهی مجدد نیروهای پلیس): تمامی نیروهای پلیس زیر نظر کمیته ملی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته و به صورت رسمی ساماندهی میشوند. کسانی که موفق به گذراندن این مراحل نشوند، بدون آسیب به حقوق مالیشان، کار مدنی یا بازنشستگی طبق قوانین فلسطین به آنها پیشنهاد میشود. تمامی سلاحهای پلیس نیز در ابتدای روند به کمیته ملی تحویل داده خواهد شد.
بند ۸ (خلع سلاحهای سنگین، انبارها و تونلها): روند خلع سلاحهای سنگین و تعطیلی کارخانههای تولید سلاح، انبارها و تونلها زیر نظر کمیته ملی و با سرپرستی نیروهای امنیت بینالمللی آغاز میشود. این روند همزمان با خروج مرحلهای ارتیش اسرائیل و خلع سلاح میلیشیاها انجام و توسط کمیته نظارت بینالمللی پیگیری خواهد شد. هیچ سلاحی به اسرائیل یا هر طرف خارجی دیگری تحویل داده نمیشود. با این تصمیم، حماس و دیگر گروهها در نهایت هیچ حقی برای حمل یا انبار کردن سلاح نخواهند داشت.
بند ۹ (سلاح شخصی و ضرورت قانون فلسطین): سلاحهای شخصی کاملاً تحت قوانین فلسطین خواهند بود و کمیته ملی تنها مرجع رسمی برای ثبت، صدور مجوز و اجرای قوانین جهت کنترل سلاحهای کوچک است. استفاده از سلاحهای تهاجمی نیز به طور کامل ممنوع خواهد بود.
بند ۱۰ (سلاح میلیشیاها و عدم ادغام اعضای آنها): تمامی سلاحهای میلیشیاها به طور کامل جمعآوری شده و در انبارهای رسمی زیر نظر کمیته ملی نگهداری میشوند. اعضای میلیشیاها نمیتوانند وارد نیروهای پلیس رسمی کمیته ملی شوند تا این نیروها بیطرف بمانند.
بند ۱۱ (توافق صلح اجتماعی): توافقنامه صلح اجتماعی طبق قوانین فلسطین امضا خواهد شد که طی آن تمامی خشونتهای داخلی، مانورهای نظامی، نمایش سلاح و راهپیماییهای مسلحانه به سرعت و به طور کامل متوقف میشوند تا از انتقامجویی و نمایش مسلحانه در اماکن عمومی جلوگیری شود.
بند ۱۲ (وظایف نیروهای امنیت بینالمللی ): این نیروهای بینالمللی برای جداسازی نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل کمیته ملی مستقر میشوند، بدون اینکه هیچ وظیفه پلیسی در داخل انجام دهند. وظایف آنها شامل نظارت بر آتشبس، آموزش پلیس، تأمین امنیت و انتقال کمکهای بشردوستانه به داخل نوار غزه است تا از مداخله گروههای مسلح در توزیع کمکها جلوگیری شود.
بند ۱۳ (خروج مرحلهای اسرائیل): ارتش اسرائیل طبق یک جدول زمانی شفاف و مشخص، پس از تحقق شرایط بند ۸، به طور کامل از نوار غزه عقبنشینی میکند؛ به گونهای که خروج ارتش به مراحل خلع سلاح مرتبط است. هیچ شهروند فلسطینی مجبور به ترک نوار غزه نخواهد شد.
بند ۱۴ (مسئولیت امنیت داخلی): کمیته ملی مسئول اول و اصلی مدیریت و کنترل پرونده امنیت داخلی و ثبات عمومی و قانونی در غزه خواهد بود.
بند ۱۵ (بازسازی تحت نظارت): بازسازی نوار غزه، از جمله تأمین منابع و جوانب مالی، طبق یک طرح جامع و زیر نظر مشترک شورای صلح و کمیته ملی و بر اساس معیارها و شروط بینالمللی انجام خواهد شد.
بامداد امروز جمعه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از دستیابی به یک توافق "تاریخی" برای خلع سلاح کامل جنبش حماس و دیگر گروههای مسلح در نوار غزه خبر داد. این اقدام به عنوان بخشی از اجرای "طرح ۲۰ نقطهای ترامپ" برای تثبیت صلح و امنیت در منطقه ارزیابی میشود.
همچنین بامداد جمعه، غازی حمد، از رهبران جنبش حماس، در یک مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد که موافقت این جنبش با توافق صلح جامع، پس از مشورت با گروههای فلسطینی و با هدف اصلی حفاظت از مردم فلسطین صورت گرفته است. وی اشاره کرد که حماس انعطاف و امتیازهای سیاسی نشان داده است، اما از پروژه ملی خود دست نخواهد کشید.