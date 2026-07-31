حمایت کانادا از انحصار سلاح در دست دولت عراق
وزرای خارجهی عراق و کانادا تلفنی گفتگو کردند
آنیتا آناند، وزیر امور خارجهی جدید کانادا در تماس با فؤاد حسین، بر حمایت کامل اوتاوا از تصمیمات بغداد برای کنترل تسلیحات و گسترش همکاریهای راهبردی تأکید کرد.
بر اساس بیانیهی رسمی وزارت کشور عراق، فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی عراق، جمعه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵)، تلفنی با آنیتا آناند، وزیر امور خارجهی جدید کانادا گفتگو کرد. این گفتوگو با هدف بررسی روابط دوجانبه و توسعهی مشارکتهای راهبردی میان دو کشور انجام شد.
بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجهی کانادا ضمن ابراز تمایل دولت کشورش برای ارتقای سطح روابط و گسترش هماهنگیهای دوجانبه در زمینههای مختلف، بار دیگر انتصاب رسمی فؤاد حسین و کسب رأی اعتماد پارلمان را تبریک گفت. آنیتا آناند تأکید کرد که دولت کانادا به طور رسمی و کامل از سیاستها و تصمیمات دولت عراق که با هدف کنترل و انحصار سلاح در دست دولت اتخاذ شده است، حمایت میکند. وی همچنین بر پایبندی اوتاوا به ادامهی همکاریها و پشتیبانی از عراق در این مسیر تأکید ورزید.
فؤاد حسین در این تماس، ضمن استقبال از تعیین سفیر جدید کانادا در عراق، مراتب قدردانی خود را از حمایتهای مستمر اوتاوا در مراحل مختلف تاریخی ابراز کرد. در بخش دیگری از این گفتوگو، وزیر امور خارجهی کانادا از میزبانی کشورش برای بازی رسمی تیم ملی فوتبال عراق ابراز خرسندی کرد و آن را گامی در جهت تقویت پیوندهای دوستی میان دو ملت دانست. در پایان، فؤاد حسین از آنیتا آناند دعوت کرد تا برای تقویت هرچه بیشتر گفتوگوهای سیاسی و دیپلماسی، سفری رسمی به عراق داشته باشد.