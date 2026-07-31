نشست فوری در بغداد؛ بررسی پیامدهای حملات هوایی به عراق

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رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده تمامی اعضای این کمیسیون در روز شنبه برای بررسی پیامدهای حملات جنگنده‌های آمریکایی و عربستانی به مقرهای حشد شعبی در استان‌های مختلف عراق شد.

روز جمعه (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶)، طبق سند رسمی منتشرشده از سوی کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق، "خالد العبیدی" رئیس این کمیسیون، با ارسال درخواستی رسمی از تمامی اعضا خواسته است تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز شنبه (۱ اوت ۲۰۲۶) در نشست اضطراری این کمیسیون در محل پارلمان حضور یابند.

این نشست فوری در پی درخواست چند تن از نمایندگان و به منظور بررسی پیامدهای حملات هوایی مشترک آمریکا و عربستان به مواضع نیروهای حشد شعبی صورت می‌گیرد؛ حملاتی که منجر به کشته و زخمی شدن چند تن از نیروهای نظامی عراق شده و به‌عنوان تجاوزی آشکار به تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور تلقی شده است.

هدف از این جلسه، بررسی آخرین تحولات نظامی و اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات و توصیه‌های رسمی پارلمانی جهت ابلاغ به نهادهای دولتی و دیپلماتیک در بغداد عنوان شده است.

روز چهارشنبه (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶)، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) و وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که سلسله حملات هوایی هماهنگ‌شده‌ای را علیه چندین پایگاه لوجستیکی و انبار مهمات گروه‌های مسلح زیرمجموعه حشد شعبی انجام داده‌اند. این حملات استان‌های بغداد، واسط، نینوا، بصره و کرکوک را هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دو کشور، این حملات "پاسخی مستقیم و قاطع" به افزایش حملات فرامرزی بوده است؛ به‌ویژه پس از آنکه طی سه روز گذشته بیش از ۳۰ فروند پهپاد به سمت تاسیسات نفتی و انرژی منطقه و همچنین پایگاه‌های آمریکایی شلیک شده است.