احتمال اجرای طرح محاصره زمینی ایران توسط آمریکا و اسرائیل

2 ساعت پیش

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت کە جنگ کشورش علیه ایران به خوبی پیش می‌رود و نیروهای آمریکایی مواضع تهران را به شدت هدف قرار می‌دهند. هم‌زمان یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد، ترامپ آماده است فرصت دیگری به دیپلماسی بدهد؛ اما این گزینه مشروط به پذیرش آتش‌بس از سوی ایران است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، در گفت‌وگو با شبکه خبری "فاکس نیوز" اعلام کرد کشورش مواضع ایران را به شدت هدف قرار می‌دهد و تأکید کرد که جنگ با تهران "به خوبی پیش می‌رود."

وی گفت کە اتفاقی درباره ایران در حال رخ دادن است؛ اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عملیات‌های نظامی و تنش‌های دوجانبه همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، اعضای کابینه رئیس‌جمهور آمریکا عازم اقامتگاه "کمپ دیوید" می‌شوند تا یک نشست راهبردی سطح بالا برگزار کنند؛ نشستی که در آن، دولت آمریکا گزینه‌های پیشِ روی خود در قبال ایران را بررسی خواهد کرد.

محاصره دریایی و زمینی

روزنامه بریتانیایی "دیلی تلگراف" گزارش داده است که آمریکا و اسرائیل در حال بررسی اعمال محاصره زمینی علیه ایران هستند؛ این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن تمامی گزینه‌های موجود در استراتژی نظامی فعلی خود برای بازگشایی تنگه هرمز را امتحان کرده و بی‌نتیجه بوده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، محاصره زمینی یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای فشار بر اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ اما اجرای این طرح مستلزم آن است که آمریکا و اسرائیل کشورهای همسایه ایران را برای بستن گذرگاه‌های مرزی یا محدود کردن رفت‌وآمد تحت فشار قرار دهند تا مبادلات تجاری با تهران مختل شود.

عملیات هوایی گسترده

از سوی دیگر، دولت ترامپ در حال بررسی گسترش عملیات‌های نظامی خود علیه ایران از طریق یک حمله‌ی هوایی سنگین است که احتمالاً بین ۱۰ روز تا دو هفته به طول خواهد انجامید؛ این در حالی است که گفتگوها میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد.

منابع آگاه به روزنامه "وال استریت ژورنال" گفتند که براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، طرحی را برای آغاز یک هجوم هوایی گسترده آماده کرده است که مراکز فرماندهی، تأسیسات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران را هدف قرار می‌دهد. این تصمیم به دلیل باور وی، مبنی بر این است که حملات محدود نتوانسته‌اند مانع هجمه‌های ایران شده یا تهران را از تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز و هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در منطقه بازدارند.

با این حال، ترامپ هنوز تصمیم نهایی را درباره موضع خود نگرفته است، زیرا دو گزینه موازی را بررسی می‌کند؛ یا آغاز حملات هوایی ۱۰ تا ۱۴ روزه، یا موافقت با یک پاسخ نظامی محدود که امکان ادامه مسیر دیپلماتیک را فراهم کند.

روز گذشته (پنج‌شنبه)، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: گفتگوها میان آمریکا و ایران، به‌ویژه در رابطه با تنگه هرمز و با هدف کاهش تنش‌ها ادامه دارد. این وزارتخانه اشاره کرد که پاکستان تمام تلاش خود را برای بازگرداندن تمامی طرف‌ها به توافق‌نامه‌ای که در ماه ژوئن امضا شد و هدف آن پایان دادن به جنگ بود، به کار خواهد بست.

از سوی دیگر، یک مقام آمریکایی امروز (جمعه) به روزنامه "نیویورک پست" گفت که دونالد ترامپ آماده است به مذاکرات فرصت دهد، اما شرط آن موافقت ایران با آتش‌بس است. وی، افزود ترامپ خواهان دستیابی به توافق است، اما اگر حملات ایران ادامه یابد، تهران باید تاوان آن را بپردازد.