2 ساعت پیش

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستورات فوری جهت ارتقای سطح آماده‌باش و هوشیاری نظامی به بالاترین سطح در تمامی پادگان‌ها، پایگاه‌ها و مقر‌های حشد شعبی صادر کرد. این اقدام به منظور خنثی‌سازی هرگونه تلاش برای نفوذ یا هدف قرار دادن این مواضع در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای انجام می‌شود.

صباح نعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز جمعه، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، به خبرگزاری رسمی عراق گفت: وضعیت امنیتی عراق به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای در یک آزمون واقعی و مستقیم قرار دارد؛ این تنش‌ها فشار حاکمیتی و میدانی بزرگی ایجاد می‌کنند، به ویژه با تلاش برخی طرف‌های خارجی برای استفاده از خاک و آسمان عراق در منازعات دوجانبه خود.

وی اشاره کرد: با این حال، ارزیابی میدانی ما تأکید می‌کند که سیستم‌های نظامی و امنیتی ما در بالاترین سطح قرار دارند و برای مدیریت این پیامدها عمل می‌کنند. ثبات فضای داخلی ما در درجه اول به یکپارچگی تصمیمات امنیتی و وحدت منشأ آن زیر چتر فرماندهی کل بستگی دارد.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در ادامه گفت: تنش‌های منطقه‌ای در صورت استفاده برای برهم زدن امنیت داخلی، نقض آشکار و تهدیدی مداوم برای ثبات محسوب می‌شوند؛ به ویژه زمانی که طرف‌های خارجی دست به هجوم یک‌جانبه می‌زنند یا آسمان عراق را به میدان عملیات خود تبدیل می‌کنند. این تهدید تنها در خسارات مادی حملات نیست، بلکه در تلاش برای کشاندن کشور به سمت قطب‌بندی‌های این منازعات است.

صباح نعمان تأکید کرد: مقابله ما با این تهدید بر پایه یک اصل استوار آغاز می‌شود؛ حفظ امنیت و حاکمیت عراق خط قرمز است و نمی‌تواند موضوعی برای معامله‌های منطقه‌ای باشد. همچنین حفظ امنیت داخلی ما تنها بر عهده نهادهای نظامی و امنیتی دولت است.

وی، همچنین خاطرنشان کرد عراق هرگز بخشی از منازعات منطقه نخواهد بود و به پایگاهی برای هجوم به هیچ کشوری تبدیل نخواهد شد.

او تأکید کرد که سلاح باید تنها در دست دولت باشد و هرگز اجازه هیچ‌گونه رفتار یا اقدام خودسرانه و غیرمسئولانه‌ای خارج از چارچوب فرماندهی کل نیروهای مسلح داده نخواهد شد.

در ادامه سخنانش وی افشا کرد علی زیدی دستورات اکید و فوری به تمامی فرماندهان میدانی ابلاغ کرده است که طی آن فرمان داده تا سطح آماده‌باش و هوشیاری به بالاترین حد در تمامی پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی، و در رأس آن‌ها مقر‌های رسمی یگان‌های نیروهای مسلح و سازمان حشد شعبی ارتقا یابد.

وی همچنین اشاره کرد: بازسازی دفاع هوایی در اولویت برنامه‌ها برای حفظ حاکمیت ملی قرار دارد؛ از این رو اقدامات فعلی به سمت شتاب‌بخشی به تأمین سیستم‌های راداری و دفاع هوایی مدرن پیش می‌رود.

او در پایان گفت: تلاش‌های ما بر ثبت رسمی نقض‌های هوایی متمرکز است، با این هدف که طرف‌ها را مجبور به احترام به حاکمیت عراق کنیم، تا زمانی که شبکه دفاع هوایی جامعی که حفاظت کامل از آسمان کشور را تضمین کند، تکمیل شود.